Festa della mamma: 15 libri da regalare per farle gli auguri

Il mestiere di mamma regala gioie e dolori e andrebbe riconosciuto e celebrato ogni giorno. A maggio c’è però una giornata dedicata proprio a tutte le donne che, tanto diverse e distanti tra loro, sono accomunate dall’amore verso i propri bambini. Avete già pensato a cosa regalare alla vostra mamma o alla mamma di casa? Un bel libro potrebbe essere la soluzione.

Soprattutto quelle mamme che amano leggere apprezzeranno un bel libro in occasione della festa della mamma. Si può scegliere una lettura da fare in solitaria, dedicata al fantastico (ma a volte anche duro) mondo delle mamme, oppure un libro a tema da leggere ai propri figli.

Abbiamo scelto per voi alcuni libri che calzano a pennello e che saranno sicuramente apprezzati dalle mamme lettrici.

Io e te, mamma è un libro di Olimpia Ruiz di Altamirano scrittrice indipendente che, in questo caso, ha visto pubblicato il suo testo da Salani nella collana ape junior. Si tratta di un libro molto originale in quanto va completato dai bambini e questo può essere fatto prima della festa della mamma oppure dopo coinvolgendo la mamma stessa. Disegni, pensieri e anche foto possono essere inseriti nel libro per personalizzarlo al meglio. E’ più indicato per i bambini che sanno già scrivere ma, con l’aiuto di un adulto, può divertire anche i più piccoli con disegni e dediche originali.

Dalla copertina riconoscerete l’autore di Ti voglio bene, mamma! Si tratta di Eric Carle noto per aver scritto il "Piccolo Bruco Maisazio". Questa volta la storia è molto tenera e davvero perfetta per ricordare alla mamma quanto il suo bambino o la sua bambina gli vogliono bene. Consigliato a partire dai 3 anni ma è possibile provare a leggerlo anche un po’ prima.

Un bambino prima di dormire si chiede: "Mi vorrai sempre bene, mamma?" e la mamma risponde: "Beh, ti confesserò un segreto...". Una lettura molto carina, scritta da Astrid Desbordes e Pauline Martin, per ricordare che la mamma vuole bene ai propri figli in ogni occasione che si comportino bene o siano un po’ monelli, che siano puliti e profumati o sporchi, quando ascoltano e anche quando non ascoltano. Insomma l’amore di una mamma è per sempre! Età di lettura: dai 4 anni.

Mamma, di Hélène Delforge e Quentin Gréban, parla delle tante sfumature dell’essere madre, un lavoro che comporta anche fatica e pianto. Tutto questo però viene abbondantemente ripagato. Il libro riporta il ritratto di 31 madri di tutto il mondo, tanto diverse ma tutte uguali nel momento in cui stringono a sé i propri bambini. Età di lettura: dai 6 anni.

Oh-oh! di Chris Haughton è un libro per l’infanzia molto conosciuto. In questo caso si parla proprio della mamma e in particolare il piccolo gufetto caduto dal nido, protagonista della storia, vuole ritrovarla. Lo aiuterà uno scoiattolo che però si chiede: Come è fatta la tua mamma? Età di lettura: dai 3 anni (ma potete provare a leggerlo anche a bambini di 2 anni).





La mia mamma di Anthony Browne è un libro divertente che ci ricorda che la mamma, nonostante spesso a casa sia in vestaglia, spettinata e struccata è sempre e comunque una sorta di supereroe per i propri bambini. Un libro ironico sulla doppia faccia delle mamme: un po’ casalinghe, un po’ eroine. Consigliato a partire dai 5 anni.

Piccolo grande Bubo di Beatrice Alemagna racconta la storia di un cucciolo che però non è più tanto piccolo e infatti sa già andare in bicicletta, arrampicarsi, camminare all’indietro senza cadere (quasi) mai, sceglie da solo cosa mangiare e porta il pannolino solo una volta alla settimana. Un libro che con tenera ironia ci fa vedere come i piccoli si rispecchino negli occhi della propria madre e riescano così a vedersi belli e grandi. Consigliato a partire dai 4 anni (ma va bene anche prima).

Cuore di mamma, di Isabel Minhós Martins e Bernardo Carvalho, ci ricorda come il cuore non è solo un muscolo che batte, nel caso delle mamme questo è un luogo straordinario dove accadono cose magiche ed è legato ai propri figli per sempre. Consigliato soprattutto a le mamme in attesa del secondo figlio. Età di lettura: da 3 anni.

Casa albero di Ilya Green è un libro adatto ad essere letto con i più piccoli (dai 2 anni). Un bebè esce dal suo bozzolo e inizia ad esplorare il mondo cercando una casa, la troverà solo quando arriverà nel caldo abbraccio della sua mamma. Quella è la casa per eccellenza per ogni bambino!

Piccola orsa sta sempre fianco a fianco con una Grande orsa che la aiuta ogni giorno a diventare grande. Si tratta ovviamente della sua mamma. Questa dolce storia, scritta da Jo Weaver, racconta del viaggio di un cucciolo con la sua mamma attraverso le diverse stagioni. Adatto a partire dai 4 anni.





Il sogno di Ditino, di Elisa Mazzoli e Marianna Balducci, è una lettura che una mamma può fare ad un bimbo piccolo (fino a due anni). Dove va quel ditino? Esplora un po’ tutto in cerca di mille avventure, ma alla fine è ovvio, approda dalla sua mamma che potrà giocare con lui e coccolarlo.

Dove nasce l'amore di Sonia Maria Luce Possentini e Lorenzo Tozzi è un libro perfetto da regalare ad una mamma adottiva. Si tratta quasi di un silent book dedicato all'amore tra genitori e figli, indipendentemente dal luogo di nascita e da chi siano i genitori biologici. I pochi testi presenti in questo libro sono ispirati alla canzone di Lorenzo Tozzi, "Mamma di pancia, mamma di cuore", ascoltabile online con il QR Code all'interno del libro. Età di lettura: da 3 anni.





Questo è un libro dedicato alla mamme e che queste possono scegliere come lettura personale per svagarsi e divertirsi un po’. Le mamme ribelli non hanno paura, scritto da Giada Sundas (ormai famosa sul web per la sua ironia) racconta l’avventura fantastica e un po’ tragicomica di essere madre. Un libro che ci ricorda che si può leggere tutta la migliore letteratura sull’argomento “maternità” ma che poi alla fine non esistono regole, leggi, dogmi imprescindibili. Il mestiere di mamma si impara sul campo!

Quello che le mamme non dicono di Chiara Cecilia Santamaria racconta la storia di una giovane donna tutta carriera e viaggi che improvvisamente scopre di essere incinta. Un bello shock dato che, si sa, fare la mamma è un’attività totalizzante, incompatibile con libertà e ambizioni. Ma la protagonista scoprirà che non è esattamente così e che anche dopo l’arrivo di un figlio si può mantenere quella parte di sé più avventuriera e folle. Esistono certo anche dei momenti difficili di cui nessuno parla. Dedicato soprattutto alle mamme più giovani.

Mamma ha bisogno di un cazzo di pisolino

Honey Badger Coloring nel suo “Mamma ha bisogno di un cazzo di pisolino” ha capito quel bisogno che spesso molte mamme hanno di sfogarsi dopo una giornata, magari un po' difficile, con i bambini. Come farlo? Ad esempio utilizzando questo libro da colorare con parolacce dedicato a tutte le mamme un po’ stanche e stressate. Uno scaccia pensieri ironico ma da tenere lontano dalla portata dei bambini!





Libri personalizzabili per la mamma

Se poi volete fare un regalo ad una mamma del tutto speciale potete scegliere un libro personalizzato. Molti siti online offrono la possibilità di modificare il libro con disegni e nomi che rispecchino la reale composizione della famiglia. Alcuni permettono di inserire le foto di mamma e bambini.

Le storie possono essere diverse ma spesso si racconta la vita quotidiana a partire dalla mattina e fino alla sera. Tutte le attività che si fanno in compagnia della propria mamma. Oppure sognare insieme cosa faranno da grandi

Potete trovarli e provare a personalizzare il vosto libro su micuento.com, urraeroi.it o myboo.org

Francesca Biagioli