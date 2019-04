Canapa, una storia incredibile: il libro che spiega la cannabis come non l’avete mai conosciuta

Cosa si fa con la canapa? Davvero tutto gira soltanto intorno al fumo? Perché parlare di canapa sembra quasi un tabù? Perché sull’uso di questa pianta si sono portate avanti autentiche battaglie? A tutte queste domande risponde Matteo Gracis che nel suo primo libro Canapa - Una storia incredibile compie un viaggio in un mondo ai più sconosciuto, attraverso aneddoti, storie e luoghi davvero originali. I luoghi della canapa e dei miti ad essa legati.

165 pagine più un folto glossario e una breve ma interessante postfazione di George Jung (il interpretato da Johnny Depp nel film “Blow”), (Chinaski Edizioni) vuole far breccia nella mente di chi non riesce a vedere la canapa anche come un alimento, come una medicina, come l’elemento di un vestiario.

“La mia fortuna più grande è stata scoprire questa incredibile Pianta, avere la curiosità di studiarla, di capirla e difenderla. Io credo che mi abbia salvato. Le devo tanto e spero di averle reso onore e giustizia con questo libro”, così Matteo Gracis, giornalista, fondatore e direttore editoriale di Dolce Vita, la più importante rivista italiana sulla cultura della cannabis, scriverà nell’ultimo capitolo, a chiudere un percorso che ha avuto inizio tanti anni fa, quando era poco più che un ragazzino.

Canapa - Una storia incredibile

Alla base del testo vi è l’idea di unire due storie diverse e parallele ma che hanno moltissimi punti in comune. Da un lato la storia di Matteo, che dai banchi dell’Università abbandonati è diventato un imprenditore di successo nel settore della comunicazione, dall’altro quella di “”, come la definisce Gracis, che lentamente sta riemergendo dall’illegalità in cui era stata sommersa in molte parti del mondo (e almeno in versione “light” anche qui in Italia), la sua storia attraverso i secoli, attraverso il proibizionismo e la perseverante disinformazione.

L’autore ci accompagna così attraverso un percorso davvero incredibile: dagli usi della canapa in campo medico più di 3mila anni prima di Cristo in Cina all’utilizzo della sua fibra nel Medioevo, fino alla emanazione di leggi a favore della sua coltivazione nel XVII secolo:

“Nel 1619 venne promulgata dal governo della Virginia una legge che ordinava a tutti i possessori di terre di destinare una parte degli appezzamenti alla semina di Canapa. Misure analoghe furono intraprese negli anni seguenti anche in Massachusetts e Connecticut. Si andò avanti così per decenni, con tanto di ulteriori strette repressive nei periodi di maggior penuria di materie prime, come tra il 1763 e il 1767, quando in Virginia il mancato rispetto della legge sulla coltivazione della pianta divenne addirittura un reato penale passibile di arresto. Proprio così, c’è stato un tempo in cui a rischiare il carcere per Cannabis non era chi la coltivava, bensì chi si rifiutava di farlo!” (dalla fine del secondo capitolo).

Fino a sprofondare nell’oscurantismo e nei procedimenti che vestiranno solo di illegalità una pianta millenaria. Un controsenso, se si pensa ai giorni trascorsi almeno fino a ieri, se si pensa a quanto indietro si sia andati nell’uso che riguarda questa pianta e nella pressoché totale mancanza di una letteratura che racconti l’immensità antica e moderna della canapa.

Lo fa ora il libro di Matteo Gracis che, con un stile diretto e giovanile, intreccia la sua storia di crescita umana e professionale con quella della pianta più controversa di tutti i tempi, ci offre un racconto avvincente e illuminante e uno dei più completi sull’argomento.

Sarà attraverso le sue pagine che si potrà capire una volta per tutte il senso profondo di una sana informazione, conoscere una materia prima ricchissima di risorse e il suo uso, dal settore industriale a quello terapeutico a quello alimentare. Gli utilizzi della canapa sono davvero sorprendenti, andiamo oltre il semplice sentito dire.

