A Polla, in provincia di Salerno, ha successo l’iniziativa del “libro sospeso” per chi porta in libreria rifiuti in plastica e alluminio da riciclare

Libri in cambio di rifiuti. Far appassionare alla lettura potrebbe essere un cosa semplice tanto quanto riciclare i rifiuti. E allora perché non unire le due cose? Ci ha pensato il libraio Michele Gentile, un vulcano di idee e un’iniziativa che primeggia su tutte: “Un libro sospeso” in cambio di plastica e alluminio.

Siamo a Polla, a una ottantina di chilometri da Salerno, e quella di Michele è una di quelle librerie, la Ex Libris caffè, dove si macinano di continuo belle proposte. L’ultima è proprio quella di diffondere la cultura e la lettura partendo dalla plastica.

Come farlo? Michele Gentile ha inventato i “libri sospesi”, fulcro del progetto “Non rifiutiamoci”.

In pratica, il cliente che entra in libreria per acquistare un volume ha la possibilità di comprarne un secondo a un prezzo simbolico e lasciarlo sullo scaffale dei libri sospesi in modo che altri possano prenderli. E ora questi libri sono destinati all'iniziativa Non rifiutiamoci per aiutare l’ambiente.

Si tratta di un progetto dedicato soprattutto agli under 14: chi si presenta con una bottiglia di plastica vuota e una di alluminio, entrambe da riciclare, può prendere uno dei libri sospesi.

Così facendo, solo nel 2018 si sono raccolti ben 3 quintali di alluminio e plastica che sono stati portati alle piattaforme locali di raccolta. Una volta pesati i rifiuti e accolti dalla struttura di riciclo, il corrispettivo in denaro è volto a finanziare l'acquisto di altri volumi.

Una bellissima iniziativa che potrebbe ripetersi in tutte le librerie d'Italia, non credete?

E se accadesse in ogni città..... forse il Pianeta ringrazierà!#NonRifiutiamoci https://t.co/6G8PgnXb9a pic.twitter.com/jUVGjnpje3 — UN LIBRO Sospeso (@michelegentile7) 13 febbraio 2019

