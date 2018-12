La vita spesso ci sembra un gran caos in cui il tempo non basta mai. Ma allentare il ritmo comporta un sacco di benefici, ecco allora come adottare la filosofia del bradipo e godersi la vita!



Parliamoci chiaro, essere pigri viene visto sempre come un difetto, ma c’è chi della lentezza, ne fa proprio un mood. Contemplativi, rilassati, riflessivi eppure esistono da milioni di anni, parliamo dei simpatici bradipi che ci insegnano che affannarci non serve proprio a nulla.

Per non preoccuparci più di quanti passi ha registrato il nostro fitness tracker, di quante calorie non abbiamo bruciato, di quanti appuntamenti abbiamo in un’ora, la scelta giusta da fare è quella di adottare il metodo CALM.

Ben ce lo spiega Jennifer McCartney ne ‘La saggezza del Bradipo’ (Ed. HarperCollins Italia, 15 euro), un libro che in barba però alla lentezza si legge tutto d’un fiato e attraverso quiz, consigli e citazioni ci dice in sostanza come vivere senza stress fregandocene altamente del giudizio degli altri.

“Rallenta- scrive l’autrice- è questo il mantra della filosofia del bradipo. Il metodo CALM si compone di quattro semplici consigli per diventare una versione più bradiposa di voi stessi”.

Il metodo CALM

C come Che bello dormire!

Non dormire non ci renderà più geniali, né attraenti, né supereroi, anzi. “Un buon sonno ristoratore fa bene, è un toccasana per la pelle e per il sistema immunitario”, dice McCartney.

A come Addio al telefono!

Per alcuni è forse impensabile, stiamo tutto il giorno a smanettare, siamo esageratamente connessi. E allora il consiglio dell’autrice è quello di lasciarlo a casa almeno quando andiamo a fare delle piccole commissioni. Le notifiche possono aspettare il vostro ritorno.

L come Liberi dagli obblighi

Bisogna cambiare il proprio modo di pensare e secondo la filosofia del bradipo è addirittura fondamentale per la propria salute mentale. Essere indaffarati sempre e comunque, come dicevamo, non è motivo di merito. A fine anno non riceveremo un premio, al massimo una diagnosi di esaurimento.

M come Ma perché tutta questa fretta

Ma perché siamo sempre di corsa? Sembra che il tempo non basti mai, eppure il tempo di fare le cose c’è. Quando siamo troppo stressati, abbiamo bisogno di una pausa.

“Pensate ai nonni che per tenersi in contatto prendevano carta e penna e dovevano aspettare settimane per la risposta”, scrive l’autrice. Eppure, sono sopravvissuti.

