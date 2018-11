Sarò una principessa ribelle: la storia di Lauretta che vuole decidere da sola chi essere

Chi l’ha detto che le principesse abbiano vita migliore? E poi, siamo sicure che questo principe azzurro sia proprio bello bello e gentile? E non è che si passa mezza vita ad aspettarlo, mentre si sgobba per gli altri? Insomma, a ben vedere queste fantastiche principesse non è che se la passino tanto meglio. Forse basta altro per essere ragazzine e donne felici e soddisfatte?

Certo che sì e lo grida a gran voce Olimpia Ruiz di Altamirano, autrice indipendente (che noi adoriamo ndr) e che ha fatto della sua vocazione una vera missione: fare in modo che, sì, le sue figlie amassero le fiabe tradizionali, ma con una punta di critica e di coscienza personale.

È seguendo questo percorso che è nato nei mesi scorsi “Sarò una principessa ribelle” (in vendita solo su Amazon essendo auto pubblicato indipendentemente), un titolo che cita e rende omaggio anche al best seller “Storie della buonanotte per bambine ribelli” di Elena Favilli e Francesca Cavallo.

Ma a differenza del libro della Favilli-Cavallo che racconta la vita di donne straordinarie realmente vissute, questo piccolo gioiellino, attraverso anche le bellissime illustrazioni di Islamaj, narra la storia di Lauretta, una bambina che per il suo compleanno riceve in regalo cinque desideri per realizzare cinque sogni. È così che pensa subito di utilizzarli per diventare finalmente la protagonista delle sue favole preferite, a partire da Cenerentola, proseguendo con Biancaneve e passando per Rapuntzel.

Di principessa in principessa, Lauretta passa da una situazione sgradevole all’altra e i desideri si esauriscono rapidamente. Così dopo aver spazzato e lavato per la matrigna e sopportato le sorellastre, cucinato e stirato per i nani, essere scampata alla mela avvelenata e all’ago del fuso… Le resta ancora aspettare che arrivi il principe. Ma non ci sta! “Se può farlo il Principe Azzurro, posso farlo anch’io!” esclama Lauretta prima di lanciarsi all’inseguimento dei cattivi delle fiabe.

Una storia sul coraggio e sull’autodeterminazione, un libro per bambine e bambini che hanno già il desiderio di decidere da soli come essere.

Un libro che tutte le bambine sopra i 4 anni dovrebbero leggere. E per i maschietti? "Sarò un eroe gentile" contro gli stereotipi e la definizione immutabile dei ruoli. Perché anche i supereroi possono ammettere di aver paura , piangere e prendersi cura di un orsacchiotto. Per saperne di più clicca qui.

Della stessa autrice di "libri per bambini felici", sono anche "Geremia, il lupo buono incontra Cappuccetto Rosso", Scuoti questo libro!, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Occhio a questo libro, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso e molti altri.

Questo il blog dell'autrice tutto da spulciare

Germana Carillo