Si sono passati di mano in mano qualcosa come 2000 libri. Così una lunga catena umana formata da 250 volontari ha aiutato una storica libreria inglese, a trasferirsi presso la nuova sede.

Perché la libreria October Books non è una libreria 'qualsiasi'. Si trova a Southampton, nella parte meridionale dell'Inghilterra ed è una libreria di tutti e per tutti.

Qui nei giorni scorsi un folto gruppo di amanti dei libri e di visitatori storici della libreria, hanno fornito letteralmente una mano d'aiuto.

Di recente, la libreria aveva pubblicato una richiesta di aiuto sul proprio sito web:

October Books, fondato nel 1977, è una libreria di quartiere "cooperativa e senza fini di lucro" come si definisce. Essa promuove "u na società giusta ed equa " con lavoratori e volontari "provenienti da diversi contesti".

Dopo 40 anni, l’aumento dell'affitto aveva costretto i proprietari a cercare un'altra sede. Una volta trovata, è partita anche una raccolta fondi, che ha permesso ai libri di October Book di trovare una nuova casa su Portswood Road.

Its all go in #Portswood as our Human Chain in moving books hand to hand from old shop to new. Over 175 people are part of it! pic.twitter.com/D7Mpew3UdY