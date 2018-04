Rabbia, un sentimento che tutti proviamo e che sperimentano presto anche i bambini. Ma come possiamo aiutare i più piccoli a gestirla? Esistono alcuni libri che ci sostengono in questo difficile compito attraverso storie semplici, il giusto linguaggio e immagini adatte alle diverse età.

La rabbia è un sentimento con il quale i bambini iniziano a scontrarsi generalmente intorno ai 2 anni. Non è qualcosa per forza di negativo ma semplicemente il loro modo di difendere desideri e interessi di fronte ad esempio ad un rifiuto da parte dei genitori.

La situazione in alcuni casi diventa difficile, ecco allora che potremmo ricorrere all’aiuto di alcuni libri utili ad insegnare ai bambini ad avere un buon rapporto con la rabbia imparando a gestirla.

1. Che rabbia!

Questo è probabilmente il libro più utilizzato e amato dai bambini sul tema della rabbia. Scritto da Mireille Allancé ed edito da Babalibri. Il protagonista è Roberto, un bambino che trascorre una pessima giornata e, tornato a casa, risponde male al padre, si rifiuta di mangiare ed è davvero molto arrabbiato. Solo quando la Rabbia si materializza in un personaggio tutto rosso e dall’aspetto non proprio simpatico il piccolo comprenderà quanto può essere dannosa e come fare ad arginarla. Età di lettura: da 3 anni.

Che Rabbia!

2. I colori delle emozioni

Altro libro cult sulle emozioni (tra cui ovviamente la rabbia) opera di Anna Llenas ed edito da Gribaudo. Il mostro dei colori ha combinato un bel pasticcio, ha mescolato tutte le emozioni che però così non funzionano più e dovrà quindi rimetterle ognuna al suo posto. Tra queste la rabbia, spiegata ai più piccoli con delle bellissime parole e rappresentata dal colore rosso. Il libro, adatto per bambini di 3-4 anni, è disponibile in formato copertina rigida o, imperdibile, anche in edizione pop up. Da poco è uscito anche un album da colorare con protagonista il mostro dei colori.

3. Il barattolo della calma: vincere la rabbia con la fantasia

Questo libro si ispira al barattolo della calma, uno strumento che aiuta i bambini a gestire meglio rabbia, agitazione o stress. In questa storia, scritta da Olimpia Ruiz di Altamirano, autrice indipendente consigliatissima, si racconta la vita di Aldo, un bambino decisamente arrabbiato e che non sa bene il perché. Il protagonista trova un barattolo sul tavolo che sembra davvero magico dato che agitandolo all’interno si muove qualcosa, si tratta di perline ma con la fantasia si trasformano facilmente in tutt’altro. Preso dall’entusiasmo del gioco vede sfumare via la rabbia… Libro adatto a partire dai 3 anni.

Della stessa autrice e sempre pubblicato su una piattaforma indipendente, segnaliamo anche “La rabbia dei Borbi” dove a gestire questa emozione stavolta sono i borbi, delle specie di nuvolette storte dotate di occhi e bocca ma non di naso e orecchie. Generalmente gentili e coccoloni, i Borbi però si arrabbiano spesso e tirano fuori le spine che bucano i palloncini che ci finiscono scopa. Non c’è mai pace nel paese dei Borbi, è necessario quindi trovare un modo per fare uscire la rabbia!

4. Che rabbia, Nino!

Nino è un rinoceronte che si arrabbia spesso e quando questa emozione prende il sopravvento, scalcia, diventa rosso e nello stomaco sente come un vulcano pronto ad esplodere. Grazie alla presenza degli altri animali della foresta (che anche loro si arrabbiano spesso) il libro fornisce ai bambini dei semplici spunti per gestire la rabbia improvvisa. Età di lettura: dai 3 anni.

5. Che rabbia! Un libro per superarla

Questo libro, edito da Paoline Editoriale Libri, parte di una collana che raccoglie anche altre emozioni, insegna come affrontare e superare gli scatti di ira ma anche i bronci prolungati trasformandoli, invece, in buona energia e in un’occasione di crescita. Libro consigliato a partire da 4 anni

6. Il libro arrabbiato

Questo libro edito da L'Ippocampo, esprime la sua rabbia già a partire dalla copertina tutta rossa e dall’espressione imbronciata. Per fortuna questa emozione piano piano sfuma grazie ad un topolino rosa che cerca in ogni modo di portare la calma. Mano mano che si girano le pagine il libro cambia colore e dal rosso si trasforma in giallo e poi arancione. Il finale è liberatorio: tutti si sfogano grazie ad una bella risata. E' adatto anche per i bambini più piccoli, con meno di 2 anni.

7. Ippopotamo, che rabbia!

Il protagonista di questo libro è un ippopotamo e saranno proprio le sue avventure ad aiutare i bambini, in modo divertente e con immagini colorate, ad affrontare e gestire la rabbia e ad imparare a vivere le emozioni come qualcosa di naturale. La storia è molto semplice e allegra ed è adatta a partire dai 4 anni.

8. Che rabbia! Max e Pillo

Questa è la storia di Max, arrabbiato con la sua amica Milli che, a sua volta, è arrabbiata con lui. A risolvere la questione sarà la mamma di Max che decide di realizzare, con l'aiuto dei due bimbi, una torta ripiena di rabbia! Libro edito per La Margherito e adatto a partire dai 2 anni.

9. Le emozioni: che rabbia! Impara con Masha

Per i bambini che amano le avventure di Masha e Orso questo libro sulla rabbia potrebbe essere ideale. Grazie alla dispettosa Masha, i piccoli impareranno cos’è la rabbia e come scacciarla via per trasformare il broncio in un sorriso. Il libro è adatto a partire dai 3 anni.

10. Voglio un'altra mamma!

Spesso la rabbia si scatena per un no detto da mamma o papà. “Mi dici sempre di 'no'! Non posso mai fare niente. Sei cattiva e io voglio un'altra mamma” dice il protagonista arrabbiato. La mamma allora propone uno scambio con un tricheco che vive sui ghiacci del Polo Nord. Sarà davvero conveniente per il bambino? Un bellissimo libro edito da una nuova casa editrice per bambini, la LupoGuido che si distingue tra le altre cose, per le illustrazioni sofisticate e originali, oltre che per i materiali di ecologici e di qualità utilizzati. Libro adatto a partire dai 3 anni.

Francesca Biagioli