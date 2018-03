Tanti libri accostati l'uno all'altro. È questa l'insolita forma della biblioteca di Kamil Güleç nel nord della Turchia.

Nota anche come Karabük Library, è stata costruita nei pressi dell'omonima università con il sostegno del filantropo turco Kamil Güleç, custodisce 60.000 libri in stampa, sei milioni di pubblicazioni digitali ed è aperta 24 ore su 24.

La sua forma è davvero particolare, una serie di volumi sono disposti accanto. Da fuori il colpo d'occhio è eccezionale. I “libri” che costituiscono le pareti esterne della biblioteca sono ricchi di dettagli e anche molto colorati.

Non solo bellezza ma anche funzionalità. Attraverso un sistema interbibliotecario, gli studenti possono ordinare libri da qualsiasi altra biblioteca in tutta la Turchia. In soli tre giorni, ogni libro chiesto in prestito arriva in qualunque altra biblioteca del paese.

“Kamil Güleç è dotata di tecnologie all'avanguardia ” ha spiegato Özcan Büyükgenç, responsabile del dipartimento di documentazione della biblioteca dell'università. “Gli studenti possono prendere in prestito e restituire libri presso chioschi dotati di sistemi di autocontrollo”.

Circa 450.000 persone hanno utilizzato la biblioteca da quando è stata aperta 10 mesi fa. Tra questi anche 50 diverse scuole e istituzioni provenienti da tutto il paese.

“Non c'è un libro che non possiamo trovare nella biblioteca” , ha detto Emrah Cakan, uno studente di ingegneria automobilistica.

La sua architettura ricorda quella della biblioteca pubblica di Kansas City negli Stati Uniti.

Un luogo dove si respira l'amore per i libri, in tutte le sue forme.

Francesca Mancuso

Foto