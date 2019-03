10 libri per bambini da regalare alla festa del papà

La festa del papà è ormai alle porte. Se ancora non avete pensato ad un piccolo regalo da parte dei bambini, siete sempre in tempo a scegliere un bel libro che padre e figlio (o figli) potranno leggere insieme per rafforzare quel legame tanto speciale.

Molti bambini apprezzano la lettura, tra l’altro leggere le favole ai propri figli ha tanti vantaggi sia dal punto di vista del loro sviluppo cognitivo che del rapporto genitori-figli. La festa del papà è una delle tante occasioni per acquistare qualche libro nuovo, in questo caso da regalare per poterlo poi leggere insieme prima di andare a dormire o in qualsiasi altro momento della giornata.

Ecco 10 libri adatti alla festa del papà:

1. Papà, mi prendi la luna, per favore?

La luna ha ispirato da sempre delle belle storie, in questo libro illustrato in cui le pagine si aprono in su e in giù, la bambina protagonista chiede al papà di prendergli la luna perché vuole giocarci. Il papà non può certo deluderla e si mette in viaggio per esaudire il suo desiderio. Ci riuscirà? Il libro è adatto a bambini a partire dai 3 anni. Papà mi prendi la luna è edito da La Margherita

2. Ti voglio bene, papà!

Dallo stesso autore di un libro per bambini particolarmente amato, il "Piccolo Bruco Maisazio" (e del libro precedente) arriva questa storia adatta a far capire al proprio papà quanto è amato. Anche in questo caso la lettura è consigliata dai 3 anni. Ti Voglio Bene Papà è edito da Mondadori

3. Le mani di papà

Quando nasce un bambino ad attenderlo ci sono le mani di papà, mani forti e dolci che lo accolgono, lo coccolano e lo aiutano nella crescita. Ad un certo punto però, quello che prima era solo un neonato, diventa un bambino e inizia a muovere da solo i suoi passi nel mondo. Età di lettura: dai 3 anni. Le mani di papà è edito da Babalibri

4. Cosa è un papà?: Auguri a tutti i papà!

Questo libro autopubblicato dall'autrice racconta di un alieno che atterra sul nostro pianeta e incontra un bambino che sta aspettando il suo papà per andare al parco. “Cosa è un papà?” chiede l’alieno. Saprà rispondere il bambino? Una storia ironica per festeggiare i papà, anche quelli più pasticcioni! Ideale per i bimbi dai 2 anni in su.

5. Io e te, papà: un libro da completare

Questo è un libro da completare che lascia massimo spazio all’invettiva del bambino che vuole realizzare qualcosa di creativo per il proprio papà. Lo deve ad esempio descrivere usando aggettivi già presenti o aggiungendone di nuovi, disegnare se stesso con il papà e il resto della famiglia, colorare una grande scritta ‘Ti voglio bene, papà”, lasciare la propria impronta e invitare il padre a fare lo stesso e tanto altro. Qui per maggiori info

Esiste anche una versione dello stesso libro pensata per i papà che hanno più di un figlio. In questo caso tutti collaboreranno alla realizzazione di questo personalissimo libro che diventa così un regalo davvero unico! I piccoli artisti potranno esprimere al meglio la propria creatività per far felice il loro super papà! Qui maggiori info sulla versione per fratelli e sorelle

Entrambi sono scritti dalla stessa autrice di Cos'è un papà e autopubblicati in una piattaforma si self pubblishing

6. Al mio papà

Si tratta di un piccolo libro adatto per la festa del papà in quanto contiene una serie di belle frasi a lui dedicate che sono un ringraziamento per i tanti bei momenti passati insieme e per l’aiuto. Alla fine c'è anche uno spazio per scrivere delle dediche personalizzate. Molto simpatico, anche visto il piccolo prezzo, se utilizzato come biglietto di auguri,

7. Caro papà

Questa breve storia in rima racconta la quotidianità di un draghetto con il proprio padre in maniera ironica e divertente: dalla colazione al lavaggio dei denti fino ad arrivare alla notte quando il papà che "è davvero speciale quando russa sembra un temporale". Età di lettura: dai 3 anni. Caro papà è edito da Nord-Sud

8. P come papà

Il papà protagonista di questo libro riesce ad incarnare perfettamente una serie di ruoli: da angelo custode a nascondiglio, da dottore a tunnel, da sveglia a ombrello, ecc. Rappresenta un po’ tutte le capacità dei padri che sono uno e centomila per i propri figli! Età consigliata: dai 3 anni. P come papà è edito da TopiPIttori

9. Tra le braccia di papà

Un libro che ogni bambina potrebbe regalare al suo papà. Tra le braccia di papà, infatti, c'è posto solo per la sua principessa! Lui è in grado di sfidare mari e tempeste, può trasformarsi in un aereo o in un tappeto volante ma anche in un letto dove riposare. Non c’è limite a quello che può fare un padre per la sua bambina usando la fantasia e questo libro ce lo ricorda in maniera molto dolce. Tra le braccia di papà è edito da Gallucci.

10. L'amore di un papà

Questo libro racconta in maniera molto poetica l'amore di un padre verso suo figlio, un amore che si compone di una serie di gesti in grado di accompagnarlo al meglio nella sua crescita e maturazione. Un bel regalo per un papà che sicuramente nel leggerlo si commuoverà riconoscendosi in tante situazioni! L'amore di un papà è una pubblicazione indipendente.

Francesca Biagioli