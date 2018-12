Se passate da Venezia non potete non fare un salto alla Libreria Acqua Alta, un originale angolo di paradiso per tutti gli amanti della lettura, dove al posto degli scaffali ci sono vasche da bagno e gondole.

Fondata da Luigi Frizzo nel 2004, la Libreria Acqua Alta è diventata in pochissimo tempo un attrazione turistica grazie al suo ambiente e alla sua atmosfera che rimanda alla scena di un film dalle sfumature vintage.

Qui, è possibile trovare libri nuovi, usati e non in vendita perché trasformati in oggetti di arredamento. La libreria si trova nel sestiere Castello, in Calle Lunga Santa Maria Formosa e racchiude vecchie enciclopedie, grossi volumi accatastati alle pareti che arrivano fino al soffitto.

In tema con l’ambientazione veneziana, i libri si trovano all’interno di vasche da bagno e gondole che conducono direttamente all’uscita sul canale. Questo originale arredamento serve per proteggerli appunto dall’acqua alta, semplici scaffali in legno si sarebbero inzuppati rovinando per sempre un bel patrimonio.

Insomma un luogo magico dove regna un disordine perfetto e dove anche i gatti sembrano apprezzare!

Dominella Trunfio

