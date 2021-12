I 12 libri per bambini più belli e divertenti da regalare a Natale

Un libro è e sarà sempre uno dei migliori regali che si possono dare o ricevere. Ecco un elenco con i libri per bambini sul Natale più belli da regalare durante queste feste.

Le vacanze invernali sono un’opportunità per trascorrere del tempo di qualità insieme alla famiglia, e i libri sono senza dubbio dei meravigliosi strumenti per creare una splendida atmosfera, regalandoci momenti di affettuoso e sincero coinvolgimento. Leggere insieme inoltre, è la scusa perfetta per riuscire a contagiare l’interesse per la lettura nei più piccoli e rendere questo Natale un momento magico. (LEGGI anche: Letterina di Babbo Natale: 5 carte da lettera da stampare gratis e qualche idea fai da te per le buste)

I libri ci permettono di vivere avventure, scoprire nuovi luoghi, emozionarci, imparare da infiniti personaggi e divertirci. Ecco un elenco con i libri per bambini più belli da regalare questo Natale:

Harold al Polo Nord di Crockett Johnson | Camelozampa

Questa volta Harold e la sua matita magica ci portano al Polo Nord per una nuova avventura piena di fantasia! Harold ha bisogno di un albero di Natale e Babbo Natale ha bisogno dell’aiuto di Harold. La neve ha sepolto la sua casetta e solo grazie alla matita viola di Harold le renne e la slitta carica di giocattoli potranno arrivare in tempo per salvare il Natale.

Natale per sbaglio di Angelo Mozzillo e Martina Tonello | Edizioni Clichy

Natale arriva solo a dicembre? A quanto pare no, basti pensare a questo divertente libro. Nell’antica Foresta del Nord, capita di tanto in tanto un malinteso. Nelle notti fredde e senza luna, il procione si arrampica sull’albero maestro, e accende un faro per rischiarire l’oscurità. Ma gli animali del bosco, che non hanno il calendario sotto mano, lo interpretano come un segnale che sia arrivato il Natale! Perché in fondo basta poco per festeggiarlo: un po’ di luci, qualche canto, una tavola imbandita… e tanta gioia nel cuore! (LEGGI anche: Troppi giocattoli? Seguite la regola dei 4 regali di Natale per i bambini)

Un natale imprevisto di Erika De Pieri | Lavieri

Il terzo libro di Orso e Pinguino arriva per riscaldarci in questo inverno. Come al solito le sorprese a casa di Orso non finiscono mai e qualche volta ci può essere anche qualche incomprensione. Ma da una incomprensione può nascere un Natale speciale? Già un orso bianco e un pinguino insieme sono strani ma che ci fanno anche un koala e un bradipo con loro? Il primo Natale di Pinguino sarà davvero speciale!

Oscar (l’unicorno affamato) mangia il Natale di Lou Carter e Nikki Dyson | Picarona

A differenza di quanto crediate, esistono tanti tipi di unicorno, anche quelli affamati. Questa non è certamente la tipica storia dolce di Natale. Non fraintendeteci i dolci ci sono, ma Oscar, il protagonista, se li mangia insieme a tutto ciò che gli viene messo davanti. Ha appena divorato le decorazioni, l’albero e le calze… arriverà a mangiare anche il cibo magico che fa volare le renne di Babbo Natale?

Buongiorno Babbo Natale di Michaël Escoffier, Matthieu Maudet | Babalibri

Di certo non una novità, ma sempre un bel regalo per i più piccini. Durante il suo giro per consegnare i doni, alcuni sono già finiti e Babbo Natale si ritrova a non avere più i regali desiderati. Quindi risolve rapidamente con ciò che ha a portata di mano, ma a forza di costruire giocattoli con i suoi vestiti, si ritrova in mutande! Fortunatamente la giraffa gli restituisce un travestimento con cui potrà vestirsi. Un libro che invita a giocare con la propria identità senza temere i pregiudizi e ad abbattere gli stereotipi con leggerezza e ironia.

La cena di Natale di Nathalie Dargent e Magali Le Huche | Edizioni Clichy

La cena di Natale quest’anno sarà formidabile: la volpe ha catturato una bella signora Tacchina e i suoi compagni, il lupo e la donnola, si leccano già i baffi. Tuttavia, con una buona dose di astuzia e intelligenza, la signora Tacchina riesce a ritardare la tanto desiderata festa di Natale e, a poco a poco, diventa un pezzo essenziale in quella casa facendo persino pentire i tre amici di non essere vegetariani. Una storia piena di umorismo in cui concetti come “volpe astuta” e “lupo cattivo” vengono facilmente demoliti.

Un milione di Babbi Natale di Hiroko Motai e Marika Maijala | Terre di Mezzo

Se siamo già arrivati alla domanda “esiste Babbo Natale?” Allora è questo il libro che cercavate! Tanto tempo fa, c’erano pochissimi bambini al mondo e Babbo Natale poteva compiere tranquillamente la sua missione di dare un regalo a ogni bambino o bambina. Ma col passare del tempo la popolazione del mondo aumentò a dismisura, e così anche il numero dei bambini. Per un solo Babbo Natale era diventato ormai troppo difficile consegnare i suoi doni in una notte. Le renne avevano bisogno di riposo e il sacco dei doni diventava sempre più pesante. Come pensi che abbia fatto Babbo Natale per adempiere a questo importante compito? Una bella storia che ci aiuterà a mantenere viva la magia del Natale.

Il pacchetto rosso, Linda Wolfsgruber e Gino Alberti | ARKA

In un paese dove la gente si è dimenticata di sorridere, un misterioso pacchetto rosso gira di mano in mano come dono di Natale. Nessuno ne conosce il contenuto, ma riesce a contagiare tutti gli abitanti di felicità. Un fantastico libro che racchiude lo spirito natalizio e ci racconta di come un piccolo gesto possa innescare la magia. (LEGGI anche: Conosci le tradizioni di Natale più curiose e bizzarre del mondo?)

Mamma Natale di Luisa Staffieri | Matilda Editrice

Se quel Natale non ci fosse stata lei, bambini e bambine di tutto il mondo avrebbero potuto dimenticare quel 25 Dicembre. I doni erano pronti, mancava solamente caricarli sulla nuova slitta super tecnologica che Babbo Natale aveva deciso di acquistare, lasciando però a casa le fedeli renne. Giusto quando stava per indossare il suo vestito, un potente starnuto fa desistere Babbo Natale e non c’è verso di convincerlo a portare a termine il suo compito. Per fortuna che c’è Mamma Natale! Un libro natalizio per giocare con gli stereotipi di genere in modo divertente.

Quando arrivi è Natale di Barbara Ferraro, Serena Mabilia | Lupoguido

È la Vigilia di Natale e Tobia, come da tradizione, si prepara a trascorrerla a casa dei nonni. Nel trambusto del trasferimento però si dimentica di portare con sé Junior, il suo inseparabile orsacchiotto di peluche. Animato dal desiderio di ritrovarsi, Junior prenderà eccezionalmente vita per ricongiungersi all’amico e compagno di avventure, sfidando tutte le avversità che il lungo tragitto gli pone davanti. Un racconto fantastico ispirato a una storia vera, per chi sa ancora riconoscere la magia nei piccoli gesti di tutti i giorni.

Le più belle storie di Natale di Gianni Rodari | Einaudi Ragazzi

Il nostro amatissimo Gianni Rodari non poteva mancare in questo elenco. Nel suo immenso patrimonio letterario, dedica anche uno spazio alle storie di Natale. Infatti, questo libro raccoglie le sue storie e filastrocche più conosciute e divertenti sul tema natalizio con la speranza che i suoi versi e le sue parole possano anche riuscire ad accompagnarci felicemente, come auspicava Rodari stesso, lungo la strada della speranza per un domani migliore.

Il bambino che partì per il Nord alla ricerca di Babbo Natale di Kim Leine | Iperborea

Questa è una bella storia di Natale per i bambini o le bambine più grandi, che ci trasporterà in un villaggio groenlandese. Al papà del piccolo Andreas il Natale non solo non piace, lo detesta. Così, per convincere il papà di quanto sia magica questa festa, faranno un viaggetto su al Nord, dove di sicuro incontreranno Babbo Natale. Con l’aiuto di una comoda slitta e dodici bei cani andranno alla ricerca del simpatico barbuto vestito rosso. Lo troveranno?

Speriamo che questi libri vi arrivino come un dolce e caldo abbraccio e vi auguriamo che i loro versi e parole facciano passare a voi e ai vostri piccoli un fantastico Natale!

