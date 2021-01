Rosa e Matilda: il libro che insegna ai bambini a rispettare e amare gli animali, a partire da… un pollo

Un pollo di allevamento caduto da un camion che lo stava trasportando al macello è stato tratto in salvo da Monia Monti, pedagogista ed esperta di meditazione e mindfulness. Da questa bellissima storia è nato un libro intitolato “Rosa e Matilda. La felicità si costruisce insieme”.

Una parte dello splendido lavoro che svolge la dottoressa Monti con la meditazione è volto a sensibilizzare, adulti e bambini, al rispetto e alla valorizzazione dell’ambiente e di tutte le forme di vita (animale, vegetale, minerale).

Un modo per sottolineare anche come siamo legati da relazioni circolari e ricorsive con tutto quello che ci circonda e come il perpetrare azioni di maltrattamento o sfruttamento nei confronti dell’ambiente e degli animali abbia delle conseguenze importanti anche per la qualità della nostra vita.

Proprio prendendo spunto da queste tematiche e dall’aver tratto in salvo un pollo di allevamento caduto dal camion che lo stava portando verso la morte è nato “Rosa e Matilda. La felicità si costruisce insieme”, pubblicato da Eifis Editore.

Come potete vedere dalle foto, oggi Rosa (questo il nome del pollo e dopo capirete perché) sta benissimo. Grazie alle amorevoli cure di Monia ha trovato una casa accogliente e anche nuovi amici.

Abbiamo chiesto a Monia di raccontarci qualcosa del libro:

“Nel libro è il pollo che, con toni ironici e talvolta di presa in giro dell’essere umano che si crede superiore a tutti e tutto, racconta la sua storia. Dalle condizioni di vita in allevamento alla fuga, all’incontro con me. Dal scoprire il piacere di camminare su un bel prato al godere del senso di libertà. Dall’essere ripulito, all’essere curato per la sua eccessiva grassezza, dall’essere stato scambiato per una gallina, da qui il nome Rosa, all’incontro con altri animali nella sua nuova casa, ecc.”

Il libro si compone di due parti: una prima in cui appunto è il pollo che racconta la sua storia e una seconda, volta allo sviluppo personale, in cui riprendendo alcuni spunti della prima parte vengono approfondite tematiche relative al rispetto per gli animali e l’ambiente, all’essere compassionevoli e gentili, all’importanza di allenare pensieri positivi, al coltivare sane relazioni, al prestare attenzione alla qualità dei cibi con cui ci nutriamo, ecc.

Qual è il messaggio che vuoi lanciare grazie a questo libro?

“Il tema di fondo e il messaggio pedagogico che ho inteso trasmettere è l’AMORE e il RISPETTO per gli animali e per la vita nelle sue molteplici sfumature. Indipendentemente dall’essere ricoperti di pelle, piume, pelo, squame o da una corazza dentro ad ogni essere batte forte un cuore, si muovono emozioni: gioia, felicità, dolore, tristezza. Per questo ogni creatura merita di essere rispettata“.

Il libro è pensato per bambini, ragazzi e adulti e per essere utilizzato nei contesti educativi, scolastici e familiari. All’interno del libro due importanti contributi: Dott Gianluca Felicetti, Presidente della LAV e della professoressa Alessandra Farneti, docente ordinario di psicologia dello sviluppo Università di Bolzano.

Se vi interessa sapere qualcosa in più sul libro e fare qualche domanda direttamente alla dottoressa Monti potete partecipare martedì prossimo, 2 febbraio, alle 20.30 alla presentazione del libro in diretta sulla pagina Facebook MoniaMontiPedagogista e su instagram.

