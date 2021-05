Api: i migliori libri per bambini per insegnare loro l’importanza di questi insetti

Sono operosissime, vivono nell’alveare e sono fondamentali anche per l’uomo: ormai lo sanno anche i bambini che delle api non si può fare a meno. Ma come approfondire con loro un tema quanto mai necessario? In occasione della Giornata delle api in programma oggi 20 maggio, ecco qualche libro che potrebbe fare al caso vostro.

Leggere, infatti, anche ai piccolissimi, si rivela sempre il miglior stratagemma per far comprendere loro cose semplici e complesse allo stesso tempo, serve a dare loro gli strumenti per capire il mondo e capire come difenderlo, a dare loro il giusto mezzo per conoscere con le parole giuste ciò che li circonda.

Ecco, allora, che anche il variegato mondo delle api ha un posto in prima linea nella letteratura per l’infanzia. Qualche titolo? Eccovi accontentati:

Giulio Coniglio e le api, di Nicoletta Costa

Ediz. Franco Cosimo Panini, 0-2 anni: un cartonato coloratissimo e senza spigoli, così che già in culla si possa maneggiare un libro. E che libro! In questa colorata storia, il tenero Giulio Coniglio incontra una nuovo amica: la piccola ape Alì. Cosa imparerà da lei?

Orsetto e le api, di Attilio Cassinelli

Ediz. Lapis, da 0-3 anni: Orsetto scopre che non ha più miele per fare colazione, così decide di andare a prenderne dell’altro. Ma la talpa gli dirà che le api non fanno più miele: per colpa dei pesticidi, infatti, in quella zona non ci sono più fiori. Orsetto allora cerca una soluzione: porta le sue amiche api in un bel prato pieno di fiori. Le api ringraziano Orsetto e gli promettono un bel po’ di miele.

Apina e Fuchetto, di Giuliana Fanti

Ediz. Corsare, da 3 anni: Apina e Fuchetto sono due giovani api che, giocando e rincorrendosi, e raccontano come vivono le api, come comunicano tra loro, come lavorano per raccogliere dai fiori il nettare che ci regala il miele. Le tavole a tutta pagina con le avventure delle due protagoniste sono accompagnate da una preziosa descrizione delle attività nell’alveare e del ruolo che le api svolgono per l’ambiente. E attenzione: nell’albo troverete anche facili ricette con il miele!

Peo e la casa delle api, di Simona Cechová

Ediz. Jaca Book, da 3 anni: quanto è bello prendersi cura degli altri? Peo vive tutto solo in una valle dove non c’è nessuno, e dove né alberi né fiori crescono più. Ma un giorno, come per magia, arriva uno sciame d’api, che cerca un posto dove stare e Peo costruisce per loro una casa, un alveare! Da quel giorno, nella valle la vita ricomincia: arrivano animali, spuntano fiori, piante, frutti. Per non è più solo!

Accipolline, di Giancarlo Oldani e Silvia Toson

Amazon, da 3 anni: durante il suo viaggio, la piccola ape Valentina incontra un calabrone, un gruccione, un bruco, una cavalletta e molti altri animali e poi degli uomini. Una serie di incontri che serviranno soltanto a una cosa: far comprendere che non esistono animali “cattivi”, ma rappresentano solo un tassello di un preziosissimo ciclo della vita.

Perché sono utili le api? di Christine Pym

Ediz. Usborne, da 3-4 anni: sapevi che ci vogliono 2000 api per creare la quantità di miele di un piccolo vasetto? E come fanno le api a trasportarne il nettare? I più piccoli potranno trovare le risposte a queste e tante altre domande sollevando le alette di questo libro dedicato tutto al meraviglioso mondo delle api.

Le Api spiegate ai Bambini, di Carlo Stefanelli

Tecniche nuove Junior, da 4 anni: è la storia di due piccole api che ci spiegheranno le principali differenze tra quelle che vivono in natura e quelle allevate, così come tutti i stratagemmi messi in opera dall’alveare per auto sostenersi e le difficoltà delle api e, infine, il ruolo che gli apicoltori cercano di ricoprire in questo magico equilibrio.

Il libro delle api, di Charlotte Milner

Ediz. LSWR, da 5 anni: quanto sono importanti le api? Perché sono sempre meno numerose e che cosa possiamo fare per aiutarle? Un albro illustrato in cui si celebrano le api e gli alveari, le colonie e l’impollinazione, la produzione del miele e molto altro ancora.

Vita da ape, di Isabelle Arsenault e Kirsten Hall

Ediz. Terre di Mezzo, da 5-7 anni: e se seguissimo un’ape fuori dal nido? Che magia sarebbe svolazzare con lei alla ricerca del fiore giusto, guardarla mentre raccoglie il nettare e il polline per poi ripartire verso l’alveare. Le api lavorano senza sosta per il bene delle loro compagne e di tutto l’alveare. Sono piccole, ma hanno una forza della natura che sposta il mondo: eccole scoperte in questo albo pieno di poesia.

L’alveare, di Jitka Petreková e Tomás Tuma

Editoriale Scienza, da 6 anni: i bambini saranno incentivati ad alzare i flap per scoprire tutto sulle api, come fanno a costruire il favo, chi è il fuco e chi sono le operaie, quale ruolo svolge l’ape regina e che cos’è il volo nuziale. Buon divertimento!

Il mondo delle api, di Cristina Banfi, illustrazioni di Giulia de Amicis

White Star edizioni, da 7 anni: una serie di utilissime tavole illustrate, ricche di informazioni che introducono al fantastico mondo delle api. Pagina dopo pagina, i testi brevi e i disegni dettagliati rappresentano una vera e propria guida per i nostri ragazzi alla scoperta delle diverse specie, della struttura sociale dell’alveare, della produzione del miele e dei rischi legati all’estinzione.

