Leonardo Da Vinci: a Milano apre la più grande esposizione permanente del mondo dedicata al genio nostrano

In questi giorni ha aperto al pubblico la più grande esposizione permanente del mondo dedicata al geniale Leonardo Da Vinci, in occasione dei cinquecento anni dalla sua morte. Dove? Nella nostra Milano, per l’esattezza presso il Museo della Scienza e Tecnologia.

La nuova sezione si chiama “Nuove Gallerie Leonardo“, e qui è possibile scoprirne a 360 gradi la sfaccettata genialità così come la grandezza del suo pensiero che lo rese, già ai suoi tempi, una personalità unica ed eccezionale.

Per quanto riguarda le opere in esposizione, sono ben 170, di cui 70 modelli e plastici storici, 33 naturalia, 18 volumi antichi, 17 calchi, 14 affreschi e dipinti, 6 manufatti antichi, 13 facsimili storici. Mentre 39 installazioni multimediali accompagnano il visitatore alla scoperta del suo variegato mondo. In mostra anche prestiti della Pinacoteca di Brera e del Kosmos, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia.

L’esposizione, che è strutturata in modo tale da far calare lo spettatore nel mondo rinascimentale, segue un ordine cronologico e tematico che permette di immergersi nella vita di Leonardo scoprendone, man mano, l’evoluzione artistica e di pensiero.

Si parte dalla formazione nella bottega del Verrocchio, passando per il disegno come metodo di indagine e comunicazione, fino ai progetti d’ingegneria militare, gli studi sul volo, i contributi sul dibattito riguardante l’architettura e così via fino ad arrivare alla maturità e alla rinnovata consapevolezza che il cosmo è governato da leggi universali.

Il progetto è iniziato 4 anni fa, a cura di Claudio Giorgione, con la collaborazione di Pietro Marani e il sostegno dei Musei Reali di Torino, della Sovrintendenza Castello di Milano – Musei Archeologici e Musei Storici, dell’Institut de France di Parigi e del Royal Collection Trust.

Alle Nuove Gallerie è dedicato anche un documentario intitolato “Meccanica di una mostra”, dov’è possibile scoprirne il dietro le quinte.

Un importante omaggio al genio italiano assolutamente da non perdere per scoprire il vero Leonardo!

