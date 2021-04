Legendary Ticket, il geniale biglietto del MAXXI di Roma che vale 100 anni

I biglietti dei musei generalmente hanno una validità limitata ma il Legendary Ticket del MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma, vale addirittura 100 anni.

Di cosa si tratta? Di un biglietto valido per 1 solo ingresso al MAXXI che, una volta acquistato, potrà essere utilizzato in una data a scelta. Purché entro il 2121.

L’idea non è nata a caso ma è una trovata simpatica in risposta all’incertezza del momento. Un biglietto leggendario che, prima o poi, riporterà i visitatori a Roma, proprio come le monetine della Fontana di Trevi, a cui si ispira la campagna.

Leggenda vuole, infatti, che chiunque lanci una moneta nella fontana girato di spalle e ruotandosi riesca a vederla mentre tocca l’acqua, è destinato a tornare a Roma.

Fra l’altro, il Legendary Ticket, che viene 15 euro, permette di sostenere artisti e attività culturali, e quindi è anche un modo per non abbandonare la cultura in questo momento di difficoltà.

