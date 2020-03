Sembra un’aurora boreale: le colline irlandesi trasformate nel più grande quadro digitale del mondo

Non usa i colori per dipingere, ma sfrutta la luce. La sua tela non è un foglio bianco, ma l’ambiente naturale e in particolare le colline irlandesi. Stiamo parlando dell’artista Kari Kola che ha realizzato un’opera straordinaria per Galway, Capitale europea della cultura 2020.

Nonostante la programmazione di Galway sia stata sospesa a causa dell’emergenza coronavirus, Kola ha comunque realizzato la sua splendida creazione artistica, chiamata non a caso “Savage Beauty”.

Una vera e propria opera d’arte che gli ha permesso di rivestire di colori le colline irlandesi del Connemara trasformandole nel quadro digitale più grande del mondo.

Per realizzare l’opera, Kola ha installato 1.000 LED leggermente pulsanti su un tratto di 5 km del litorale di Lough Na Fooey scgliendo le tonalità del blu e del verde smeraldo. Il paesaggio aspro di Galway è stato così illuminato per ricreare lo spettacolo dell’aurora boreale sulle colline del Connemara.

Savage Beauty. Nice video about the scale of the light installation. Savage Beauty by Kari Kola commissioned by Galway 2020 European Capital of Culture. @galway2020 @jannetapio #karikolaofficial#galway2020#savagebeauty Pubblicato da Kari Kola su Giovedì 19 marzo 2020

Commissionata nell’ambito del programma di eventi di Galway 2020 come Capitale europea della cultura, doveva essere esposta e aperta al pubblico dal 14 al 17 marzo. Così non è stato. A causa della diffusione del COVID-19, Kola ha pubblicato una versione digitale dell’opera che può essere apprezzata senza la necessità di recarsi sul posto.

Qui di seguito il filmato di Kari Kola che mostra le colline irlandesi illuminate.

Savage Beauty deve il proprio nome a Oscar Wilde che descrisse Connemara come una “bellezza selvaggia”. Kari Kola non è nuovo a questo tipo di opere. Ha realizzato infatti oltre 2000 progetti digitali in luoghi suggestivi come Stonehenge e durante la cerimonia di apertura dell’Anno della Luce a Parigi.

Un lavoro durato oltre due settimane in condizioni meteo davvero complicate.

Qui alcune delle immagini pubblicate dall’artista su proprio sito web:

Non sarà bella come l’aurora boreale, ma ha il suo fascino.

