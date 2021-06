Ripartire…in Allegria: Jovanotti e Morandi svelano la nuova canzone dell’estate

“Tenetevi forte domani esce il pezzo del millennio!!!!” ha scritto ieri Jovanotti sul suo profilo Facebook. E oggi, come annunciato, è stata svelato la nuova opera, scritta da Lorenzo Cherubini per Gianni Morandi. Sarà il nuovo tormentone dell’estate?

Oggi i due artisti hanno dato un assaggio della canzone, dal titolo “L’Allegria”. Un ritmo che fa venire voglia di ballare, che invita a ricominciare, a ripartire.

La canzone l’ho scritta io e l’abbiamo prodotta insieme a Rick Rubin (nello studio shangri la di Malibu). Nasce da una session fatta laggiù prima della chiusura di tutto, poi durante questo ultimo anno è rimasta chiusa in un hard disc, senza una forma definitiva, fino al momento in cui l’ho fatta ascoltate nientemeno che a Gianni Morandi che con la sua interpretazione l’ha resa quello che sentirete da domani (oggi, NdR). Per me è un onore immenso aver scritto per uno dei migliori di sempre, una leggenda per ogni generazione, e un uomo dal quale io imparo ogni secondo qualcosa. La cosa paradossale è che ho dato a Morandi uno dei miei pezzi preferiti tra quelli che avevo in cantiere, e quando la ascolto con la sua voce sento di appartenere all’energia di sto pezzo di rocknroll acrobatico più che se l’avessi cantata io. Ripartiamo!