Jorit mette la sua Frida all’asta e dona il ricavato a Medici senza frontiere

Dopo il murales di Jorit, dedicato a Luana D’Orazio, la giovane operaia morta sul lavoro, il noto artista italiano sta ora completando una nuova opera che sarà messa all’asta con un fine molto nobile: donare il ricavato a Medici senza frontiere.

Ad annunciare la novità è lo stesso Jorit che tramite un post su Facebook ha fatto sapere che domani concluderà la sua Frida Kahlo. L’urban artist sta dipingendo il volto della nota pittrice messicana in esclusiva per La Reggia Designer Outlet a Marcianise, vicino Caserta, dove l’opera rimarrà in esposizione per 6 mesi con l’obiettivo di essere venduta.

La base d’asta parte da 5mila euro e il ricavato sarà interamente devoluto a Medici senza frontiere. Anche 1000 euro del compenso dell’artista andranno in beneficenza alla stessa organizzazione.

La scelta di omaggiare Frida Kahlo con un dipinto non è casuale. Come ha scritto Jorit in un altro post, quando stava iniziando a dipingere:

“La mia artista donna preferita, rivoluzionaria bellissima nel suo essere unica! È caduta mille volte e si è sempre rialzata. Può essere solo lei …”

E ha poi aggiunto:

“Frida per me incarna l’artista a tutto tondo che unisce alla sua ricerca pittorica un’esperienza di vita intensa e un messaggio sociale. In Frida arte, vita e rivoluzione sono un tutt’uno e vanno a formare quella irripetibile storia che è diventata simbolo e poi mito. Se Frida è oggi un’icona è perché ha superato quella barriera che voleva le donne nel mondo dell’arte messe in secondo piano, relegate ad un rango minore. Frida donna, ma ancor più artista, è tra gli artisti più importanti di sempre e tra i miei cinque preferiti in assoluto”

Leggi tutti i nostri articoli sulle opere di Jorit

Fonti: Jorit Facebook / Marcianise.info