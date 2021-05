Muore a 58 anni Joe Lara, volto dell’iconico personaggio di Tarzan

Morto, all’età di 58 anni, Joe Lara – uno dei tanti attori che hanno dato il volto all’iconico personaggio di Tarzan, l’uomo-scimmia, tratto dal romanzo di Edgar Rice Burroughs.

Joe Lara aveva 58 anni e il grande pubblico lo ricorda per la sua interpretazione, sul piccolo schermo, dell’iconico uomo-scimmia Tarzan. La sua morte sarebbe avvenuta lo scorso sabato a seguito di un incidente aereo. Il velivolo su cui Lara viaggiava insieme ad altre sette persone sarebbe precipitato, inabissandosi nel Percy Priest Lake, non lontano da Nashville.

MIDDAY UPDATE: Percy Priest Lake Small Jet Crashhttps://t.co/G12NI69Trk NTSB on scene as lead investigating agency, partnering with the Federal Aviation Administration and local officials. pic.twitter.com/96ywsCe2q4 — Rutherford County Fire Rescue (@RCFireRescue) May 30, 2021

Dopo due giorni di ricerca da parte delle squadre di soccorso della contea di Rutherford, le autorità locali hanno dichiarato che non ci sono superstiti sopravvissuti all’incidente. Nell’incidente ha perso la vita anche la moglie dell’attore Gwen Shamblin (66 anni), guru autrice della dieta di ispirazione cristiana ‘The Weigh Down Workshop‘ e della Remnant Fellowship Church. La coppia lascia una figlia, Liana.

Joe Lara era nato a San Diego nel 1962. Viene ricordato per il film TV Tarzan a Manhattan (1989) prodotto dalla CBS e diretto da Michael Schultz e successivamente come protagonista della serie Tarzan – La grande avventura, andata in onda sempre sulla CBS tra il 1996 e il 1997, che narrava le avventure dell’uomo-scimmia e della sua storia d’amore con Jane. Successivamente, dopo il flop della serie, Lara non aveva ricoperto altri ruoli importanti, ma solo parti minori in film d’azione (ricordiamo ad esempio Bersaglio di mezzanotte, Warhead, Il guerriero d’acciaio, Final Equinox, Armstrong, Operation Delta Force 4: Deep Fault, Il giorno del giudizio).

Fonte: BBC/Rutherford County Fire Rescue

