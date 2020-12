La band Jarabe de Palo pubblica un videoclip postumo per esaudire l’ultimo desiderio di Pau Donés

Emozionante sorpresa per i fan degli Jarabe de Palo: venerdì è stato pubblicato un nuovo videoclip della canzone “Misteriosamente Hoy” che mostra il cantante Pau Donés insieme al suo amato cane durante gli ultimi giorni della sua vita. Il leader della band spagnola è morto la scorsa estate a soli 53 anni a causa di un tumore che, però, non lo aveva però fermato. Pau aveva continuato a lavorare e stava completando il suo quattordicesimo album.

Prima di morire, il leader della band spagnola aveva espresso un desiderio ben preciso:

“Vorrei semplicemente fare un video in cui appaio con il mio cane Noodles mentre passeggiamo insieme per le montagne, scherziamo sull’erba e ci godiamo il cielo infinito, il sole e la natura che ci circonda, vivendo il momento, senza pensare a niente…semplicemente questo, niente di più, Noodles, io e la montagna…riuscire a trasmettere quella sensazione mi renderebbe felice “.

E così, i suoi colleghi lo hanno esaudito realizzando questo bellissimo videoclip girato nella suggestiva cornice della Val d’Aran, in Catalogna:

“Misteriosamente Hoy” è il secondo singolo dall’album Tragas o espepes, la cui prima uscita è stata “That You Give Me”, in cui è apparso con sua figlia, qualche giorno prima della morte.

La canzone “Misteriosamente Hoy” è un inno alla vita e alla felicità nonostante tutto, in cui Donés canta di calma e dell’importanza di essere armonia con se stessi:

“Non ho conflitti da risolvere

né dubbi né miraggi

Sono felice di guardare l’alba

Mi sembra tutto a posto

sto bene con me stesso

Non ho niente da fare, non ho problemi

Solo tempo da perdere

e il cuore calmo

Oggi sto bene, deliziosamente bene”