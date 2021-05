L’Italia omaggia Ezio Bosso e Rino Gaetano con due speciali francobolli in occasione di due importanti anniversari

Il Bel Paese è terra di grandi artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Quest’anno il Ministero dello Sviluppo Economico ha deciso di omaggiare due figure straordinarie, amatissime sia in Italia che all’estero: Rino Gaetano e Ezio Bosso. Proprio nel 2021 si celebra infatti il 40° anniversario della scomparsa del cantautore calabrese e il 50° anniversario della nascita del pianista e direttore d’orchestra, che ci ha lasciati lo scorso anno, consegnandoci una straordinaria lezione di vita.

I due nuovi francobolli, delimitati dal particolare di un disco in vinile, appartengono alla serie tematica “Le Eccellenze dello spettacolo”. Stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, i francobolli avranno una tiratura da 200mila esemplari.

A fare da sfondo al ritratto di Rino Gaetano, morto prematuramente a Crotone nel 1981 in un tragico incidente stradale, un cielo blu per evocare “Il cielo è sempre più blu”, una delle sue canzoni più cantate e conosciute. Nella foto per il francobollo, l’irriverente cantautore di Crotone indossa il suo inconfondibile cappello a cilindro.

Invece, sul francobollo dedicato a Ezio Bosso, l’artista impugna la bacchetta di direttore d’orchestra, mentre sullo sfondo compare uno spartito musicale della Symphony No. 1 “Oceans” composta nel 2008.