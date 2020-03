L’Italia Chiamò! 100 artisti uniti nel più grande live streaming di tutti i tempi

L’Italia Chiamò! Andrà tutto bene, ce la faremo! L’Italia con il suo cuore grande sta reagendo con grande senso di coesione e responsabilità. Lo ha detto anche il Presidente Conte nel suo discorso di ieri sera. Per raccontare tutto questo al mondo, insieme alla società civile, oltre 100 artisti, conduttori di radio e tv, protagonisti del mondo della cultura, della scienza, dell’economia, dell’informazione e dell’innovazione si uniranno nel più grande live streaming di tutti i tempi sul canale YouTube del MiBACT.

La lunga staffetta prenderà vita venerdì 13 marzo in live streaming dalle 6.00 alle 24.00 su litaliachiamo2020.it. Insieme, ribadiranno anche come sia necessario, oggi più che mai, ascoltare le indicazioni che ci vengono fornite per contenere il contagio: perché “rimanere in casa” non è tempo perduto ma l’occasione per fare qualcosa di straordinario.

GLI ARTISTI COINVOLTI

La diretta web di 18 ore vedrà passarsi il testimone, tra gli altri: Ernesto Assante (la Repubblica), Barbara Carfagna (Rai1), Massimo Cerofolini (Rai Radio 1), Helga Cossu (SkyTg24), Laura Delli Colli, Pierluigi Diaco (RTL), Enrico Galletti (RTL), Barbara Gasperini (The New’s Room), Massimo Giannini (Radio Capital), Linus (Radio Deejay), Riccardo Luna, Stefano Mannucci (RTL), Anna Pettinelli (RDS), Barbara Sala (RTL), Nicola Savino (Radio Deejay), Marino Sinibaldi (Rai Radio3), Simone Spetia (Radio 24), Luca Sofri (ilPost.it) e Andrea Vianello (Rai1), Filippo Solibello, Marco Ardemagni, Claudia De Lillo aka Elasti (Caterpillar AM, Rai Radio2)

Tanti i protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura, della scienza e dell’informazione che si alterneranno via Skype da casa. Da Manuel Agnelli, Alfa, Claudio Amendola a Renzo Arbore, Avincola, Luca Barbarossa, Giorgio Barberio Corsetti, Manuel Bertoluzzo, Andrea Bocelli e Alex Britti.

E ancora: Massimiliano Bruno, Brunori Sas, Antonio Cabrini, Calcutta, Cristiana Capotondi, Ilaria Capua, Federica Carta, Casa Surace, Daniela Collu, Eugenia Costantini, Carolina Crescentini, Cristina D’Avena, Lisa Dalla Via, Eugenio in Via di Gioia, Oscar Farinetti, Pierfrancesco Favino, Edoardo Ferrario, Anna Ferzetti, Anna Foglietta, Francesco Gabbani, Paolo Genovese, Giosada, Michela Giraud, Caterina Guzzanti, La Municipal, Gianmichele Laino (Giornalettismo.com), Le Vibrazioni, Lo Stato Sociale, Carlo Lucarelli, Claudio Michelizza (Bufale.net), Mirkoeilcane, Modena City Ramblers, Laura Morante, Motta, Negramaro, Orchestra di Piazza Vittorio, Andrea Petroni (Vologratis.org), Eva Pevarello, Andrea Pezzi, Pinguini Tattici Nucleari, Piotta, Giorgio Poi, Massimo Popolizio, Saverio Raimondo, Marina Rei, Rockin1000, Matteo Rovere, I Rovere, Daniele Silvestri, Ema Stokholma, The André, The Jackal, The Pills, Davide Toffolo, Alessandro Vespignani, Yuman.

STORIE DALL’ITALIA CHE FA LA DIFFERENZA

“Insieme assisteremo alla messa in scena di momenti di festival culturali, produzioni teatrali, concerti e mostre sospese o cancellate: performance, interviste, canzoni, poesie, tutte in streaming dalle case degli artisti. Racconteremo le storie di chi sta tenendo aperte le scuole attraverso la tecnologia, assicurando a migliaia di ragazzi la continuità didattica. Incontreremo quegli imprenditori e quei manager che con lo smart working stanno reinventando le proprie aziende per continuare ad essere le protagoniste del tessuto produttivo del nostro Paese. Ci collegheremo con i tanti artigeni e wwworkers distribuiti in ogni angolo d’Italia che continuano ad animare le loro piccole imprese artigiane sfruttando le leve del digitale. Ci sarà anche la Notte Bianca Digitale, organizzata da Marianna Marcucci con invasioni Digitali e Gialuigi Tiddia (Insopportabile)”.

COME PARTECIPARE

Tutto questo è “L’Italia Chiamò”. Una piattaforma aperta che si avvale del contributo di tutta la società civile. Aderisci alla diretta scrivendo a [email protected] Raccontaci come state affrontando l’emergenza Coronavirus a casa, a lavoro e nel tuo Comune. Inviaci audio, video e immagini. Li condivideremo durante il programma. Seguici sui canali social Facebook, Twitter e Instagram L’Italia Chiamò. Interagisci e poni domande con hashtag #litaliachiamò #iorestoacasa.

VOLTI E VOCI PER UNA RACCOLTA FONDI

Una lunga diretta per rendere protagoniste le voci di chi non vuole arrendersi nel rispetto di quanto chiesto dalle autorità. Una maratona di solidarietà per promuovere un’imponente raccolta fondi per sostenere il grande sforzo dei medici, degli infermieri e di tutti gli addetti del sistema sanitario nazionale e per la creazione di nuove postazioni presso i reparti di terapia intensiva su tutto il territorio nazionale. Grazie alla collaborazione di tutte le compagnie telefoniche, sarà possibile contribuire inviando un sms. O in alternativa, effettuare un versamento con causale L’Italia Chiamò sul conto corrente messo a disposizione dalla Protezione Civile: conto corrente di tesoreria 22330 intestato a Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile – CF 97018720587- IBAN: IT49J0100003245350200022330 – BIC: BITA IT RR ENT – CIN: J. Il ricavato verrà destinato ai reparti di terapia intensiva maggiormente “stressati” dall’emergenza in corso.

Leggi anche:

All’alba vincerò; il video dei cantanti lirici cinesi per mandare un messaggio di speranza all’Italia