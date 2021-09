Scempio alle Isole Tremiti: distrutto il percorso archeologico sottomarino e rubati diversi antichi reperti

È uno dei patrimoni archeologici sottomarini più importanti d’Italia, o meglio lo era. Stiamo parlando del percorso archeologico del “Lombardo” del Museo Subacqueo, custodito nei fondali delle Isole Tremiti, nell’incantevole subregione del Gargano. Questo tesoro è stato ormai deturpato da ancore e catene e vari reperti sono stati addirittura rubati. A denunciare l’accaduto è Marlin Tremiti, società che si occupa di attività sportive come immersioni e snorkeling ma anche di tutela e valorizzazione degli ecosistemi marini.

Ma non finisce qui. Dal museo subacqueo sono stati trafugati anche alcuni reperti storici.

Anche il relitto della Nave Oneraria Romana 2 è stato oggetto di scavi illeciti con il trafugamento di reperti ed anfore, come documentato dalle foto. – aggiunge Marlin Tremiti – Nonostante il nostro impegno su ogni fronte, da quello ambientale a quello geologico, da quello archeologico a quello naturalistico per promuovere questo straordinario Arcipelago l’incapacità di chi gestisce e che dovrebbe gestire l’AMP Isole Tremiti sta minando tutto quello che con fatica si era raggiunto in anni, con l’impegno di tutti. Dal 2019 e dopo i festeggiamenti per i 30 anni dell’istituzione dell’AMP ad oggi, lo stallo, la difficoltà di attuare programmi concreti di sviluppo e di tutela ambientale. Occorre a nostro avviso un radicale cambio di rotta e di Leadership.