“Isola di plastica”, la nuova canzone di Brusco è una dichiarazione d’amore al nostro Pianeta (sempre più minacciato)

“Isola di plastica”: è questo il titolo del nuovo singolo di Brusco, che possiamo ascoltare a partire da oggi in radio e sulle piattaforme digitali.

Il brano del cantante romano Giovanni Miraldi, in arte Brusco, è un vero e proprio inno dedicato a Madre Natura. Si tratta del primo estratto dell’album che verrà pubblicato in primavera e a cui collaboreranno diversi grandi artisti italiani.

Brusco ha deciso di focalizzarsi sulla questione dell’inquinamento provocato dalla plastica, che ha conseguenze nefaste su interi ecosistemi. E attraverso un post su Facebook ha spiegato, con il suo stile diretto e irriverente, da dove nasce l’idea di questa canzone:

Con noi di GreenMe Brusco condivide il suo grande amore per il Pianeta, che è sempre più minacciato dall’umanità che dovrebbe proteggerlo.

“Isola di plastica parla del fatto che noi tutti siamo legati gli uni agli altri, non solo noi persone ma anche con gli animali, con le piante, con tutti quelli che sono gli elementi che compongono questo mondo – spiega l’artista – Siamo legati come le specie che fanno parte dello stesso ecosistema, è impensabile pensare di danneggiare una parte di questo mondo senza poi subirne le conseguenze. Questa è una canzone di amore. L’amore per la persona alla quale siamo legati e per questo pianeta al quale siamo altrettanto legati. Quindi spero che possiate ascoltarla e che vi piaccia.”