Scoperta archeologica a sorpresa, a Isernia spunta antica testa di marmo dell’imperatore Augusto

Il Molise esiste e custodisce tesori antichi e inestimabili, come conferma la straordinaria scoperta avvenuta ieri a Isernia. Nel corso dei lavori per il crollo di una porzione di muro di via Occidentale, gli operai sono rimasti senza parole quando è emersa una testa marmorea dell’imperatore Augusto. Un ritrovamento del tutto casuale ma decisamente emozionante.

“La migliore risposta alle polemiche strumentali di tutti quelli che hanno parlato senza aver letto (o ancor peggio che hanno letto senza capire) le prescrizioni per l’area delle mura crollate: si, è proprio lui…l’imperatore Augusto, testa di statua in marmo rinvenuta oggi nel corso dello scavo.” – scrive su Facebook la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Molise, che si occupa della attività di tutela del patrimonio paesaggistico e architettonico di una Regione ancora troppo sconosciuta ai più – Perché dietro le mura di una città ovviamente ci sono la città e la sua storia, che non si possono perforare con una palificata di cemento”.

E, in effetti, la storia del capoluogo molisano è molto antica e affascinante. Isernia, infatti, fu una colonia romana, poi elevata al rango di municipium. E ancora oggi sono presenti diversi resti della civiltà romana, tra cui l‘acquedotto risalente a 2mila anni fa, ma che si conserva ancora in ottime condizioni.

Isernia, Via Occidentale.La migliore risposta alle polemiche strumentali di tutti quelli che hanno parlato senza aver… Posted by Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise on Thursday, April 29, 2021

Adesso il ritrovamento della testa marmorea dell’imperatore Augusto potrebbe aggiungere nuovo importante tassello al passato di questa città.

Fonte: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise

Leggi anche: