Buon compleanno ‘Ironic’: la mitica canzone di Alanis Morissette compie 24 anni

“Ironic” compie 24 anni, il grande successo di Alanis Morissette veniva infatti pubblicato come quarto singolo dell’album “Jagged Little Pill” il 26 febbraio del 1996.

Il successo fu clamoroso, il singolo fu pluripremiato, e altrettanto amato divenne il videoclip che vede protagoniste quattro amiche in viaggio, interpretate in realtà dalla stessa Alanis.

I versi cantati in modo delicato si alternano a un ritornello aggressivo, il tutto in perfetto stile grunge. Mentre il testo propone una serie di vignette che si concludono, di volta in volta, con una domanda: “Non è ironico?“.

Ce la ricordiamo tutti perché è un pezzo intramontabile e oggi gli rendiamo omaggio in occasione del suo 24esimo compleanno!

FONTI: Wikipedia/Facebook

