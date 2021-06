“Io sono”: l’ironica canzone che dovremmo ascoltare come inno per la Giornata Mondiale dell’Ambiente

Io sono ambiente, io sono ambiente e senza aria e senza mare sono niente: inizia così il brano musicale “Io Sono…”, realizzato dalla band Capone & BungtBangt (che utilizza strumenti ecosostenibili e riciclati) e lanciato in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra il 5 giugno. La canzone, accompagnata da un video fresco e ironico, può essere considerata una sorta di inno che invita tutti a prenderci cura del nostro Pianeta prima che sia davvero troppo tardi.

“Io Sono…” è un brano solare e allegro, scritto proprio per trasmettere positività in un momento nel quale si avverte un grande desiderio di tornare alla “vita normale” dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19. A realizzare il testo che celebra la natura e la gioia di viverla a pieno Maurizio Capone, fondatore della band, in collaborazione con Lello Savonardo, cantautore e docente di Comunicazione presso l’Università Federico ll di Napoli. Sonorità reggae e ritmi jungle rievocano la giungla naturale e selvaggia, ma anche il caos delle città per sottolineare l’importanza di trovare un’armonia tra le due diverse dimensioni.

Il nuovo brano di Capone & BungtBangt è reso speciale in quanto è stato realizzato usando strumenti musicali riciclati (tra cui una scopa elettrica) ed ecosostenibili, caratteristica che ha reso i membri della band pionieri nell’ambito della “Musica Green”.

