Le divertenti illustrazioni che raccontano cosa significa vivere con un gatto

Solo chi vive con un gatto può sapere davvero cosa significa. A volte adorabili. In altri momenti diavoletti dispettosi. Eppure, qualunque cosa facciano è impossibile non amarli.

Lo sa bene l’artista Lingvistov, che sul proprio profilo Instagram condivide deliziose illustrazioni ispirate a scene di vita quotidiana popolate rigorosamente dai mici.

Gatti che dormono spensierati. Pensierosi. Infuriati. Freddolosi. Maldestri. Oppure tremendamente eleganti. Che dimostrano come la vita con i felini non sia mai esattamente come te l’aspetti.

Ecco una carrellata delle illustrazioni più simpatiche e belle dell’artista.

FONTE: Lingvistov/Instagram

