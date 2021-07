Non è Photoshop! Questa make-up artist crea incredibili illusioni ottiche utilizzando solo i trucchi

“Questo è #makeup. Fidati del tuo istinto. Non sei pazzo“, così esordisce Mimi Choi sul proprio profilo Instagram per presentare l’ultimo dei suoi capolavori. Un incredibile make-up realizzato dalla truccatrice di Vancouver in ben 8 ore, che ha trasformato il suo viso in un puzzle di occhi, labbra e nasi.

Il video che la immortala mentre si applica del rossetto sulle finte labbra, dipinte in corrispondenza di un occhio, è diventato immediatamente virale. In effetti è sconvolgente e al tempo stesso geniale.

Una vera e propria illusione ottica su viso realizzata soltanto con normali trucchi. Senza alcun intervento in post-produzione.

Mimi Choi, come spiega sul proprio profilo Instagram, si è ispirata alle sue vecchie illusioni multifunzionali del 2015-2016. E ha dichiarato che non è affatto semplice creare questi effetti su superfici non totalmente piatte, come il viso, e che trovare la giusta angolazione è fondamentale per un risultato ottimale.

Gli incredibili make-up di Mimi Choi

L’artista non è nuova a questo tipo di sperimentazioni, da anni realizza illusioni ottiche sul volto umano e su altre parti del corpo, dando vita a make-up insoliti e surreali. Ecco di seguito alcune delle sue incredibili creazioni.

