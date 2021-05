Le sorprendenti illusioni ottiche create con un…Pezzo di legno (VIDEO)

Sorprendenti come un origami, ma di legno. Queste strutture sono dei veri e propri capolavori mobili che vi lasceranno a bocca aperta

Avete mai visto una scultura che si modella a vostro piacimento? Queste strutture sono dei veri e propri capolavori mobili che vi lasceranno a bocca aperta.

Tali oggetti sembrano leggeri e malleabili come degli origami, tuttavia…Sono interamente realizzati in legno! L’aspetto sorprendente è che questi manufatti assumono forme tetraediche e reticolari, apparentemente rigide e spigolose, ma in realtà si muovono in modo estremamente fluido: sembra quasi che siano fatte di gomma.

Inoltre la stessa scultura è in grado di prendere più forme: un effetto sorprendente, quasi un numero da spettacolo di giocoleria!

