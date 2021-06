L’illusione ottica della Torre Eiffel in bilico sul burrone che sta sbalordendo Parigi

Sembra in bilico su un burrone roccioso, stiamo parlando della Torre Eiffel, protagonista di questa spettacolare illusione ottica dell’artista JR.

L’artista ha utilizzato un collage di carta per realizzarla, lasciando stupefatti i visitatori. In molti si sono immortalati mentre fingono di gettarsi nel vuoto.

Jr non è nuovo a questo genere di illusioni ottiche, come si può vedere dal suo profilo Instagram. Per esempio, per celebrare i 30 anni della Piramide del Louvre a Parigi, aveva creato un’illusione ottica enorme, installando sul luogo 2000 strisce di carta. Davvero impressionante!

FONTE: JR

