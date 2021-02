Non è Photoshop! Quest’artista crea incredibili illusioni ottiche dipingendo sé stessa

L’artista sudcoreana Dain Yoon si fonde nelle sue opere d’arte con tanta precisione che è quasi impossibile capire cosa sia reale e cosa sia un’illusione.

Volti che si mescolano con oggetti e paesaggi, mani che si mimetizzano per confondervi e occhi che spariscono o si moltiplicano. A prima vista, le opere d’arte dell’artista Dain Yoon potrebbero sembrare fotografie ritoccate con Photoshop, ma in realtà le sue creazioni sono delle incredibili e complesse illusione ottiche dipinte usando il suo corpo, specialmente il viso, al posto di una tela.

“Ho deciso di disegnare sul mio viso perché il viso è la parte più forte e sensibile del corpo dove posso esprimere le emozioni più delicate che cerco di trasmettere”, racconta Yoon a greenMe.

Attratta fin dall’infanzia dalla pittura, si è sempre distinta per la sua creatività. Dopo aver frequentato le più prestigiose scuole d’arte in Corea, ha continuato il suo percorso universitario studiando scenografia e, sebbene anche in questo ambito la sua arte sia stata riconosciuta riuscendo a lavorare come truccatrice teatrale, sentiva un forte bisogno di realizzare il suo proprio lavoro creativo.

Così da circa otto anni Yoon si dedica a questo progetto artistico. Per realizzare un dipinto può impiegare dalle 3 alle 12 ore e sceglie con molta cura ogni aspetto dell’opera, non solo il dipinto, ma anche tutta la cornice che la accompagna.

“Cerco di curare tutto, non solo le parti del corpo che vengono dipinte ma anche lo sfondo, l’atmosfera, il movimento del corpo, gli oggetti, l’illuminazione, ogni singolo dettaglio. Penso che derivi dalla mia esperienza con la scenografia” spiega l’artista sudcoreana.

La madre artista e il padre architetto, Yoon ci racconta che una parte molto importante e fondamentale della sua vita e del suo percorso – non solo per il supporto, ma anche per l’ispirazione – è la sua famiglia.

“Da quando ero giovane, mia madre ha sempre sottolineato che il senso dell’umorismo è molto importante nelle opere d’arte. La filosofia dei miei genitori ha sempre sostenuto e influenzato molto me e il mio sviluppo artistico”, confessa Yoon.

Lasciatevi sorprendere dai mille e uno volti dell’artista Dain Yoon e raccontateci che sensazioni provate guardando queste fantastiche illusioni fotorealistiche. Alcune delle sue scene sembrano uscire da un sogno.

