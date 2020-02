Il bellissimo ritratto di Jorit dedicato a Fabrizio De André che oggi avrebbe compiuto 80 anni

Esattamente 80 anni fa nasceva Fabrizio De André, il 18 febbraio del 1940, e lo street artista Jorit ha voluto rendergli omaggio con un ritratto molto speciale.

Un vero e proprio regalo di compleanno per celebrare il cantautore e la sua musica intramontabile. Come si può vedere dalla pagina facebook dell’artista, De André nel ritratto è rappresentato con le celebri strisce rosse, segno distintivo del pittore.

Su facebook, Jorit ha postato il ritratto commentando “work in progress“. Per ora non si sa nulla di più sull’opera e su quando sarà completamente finita, in ogni caso è già bellissima!

Fabrizio 🎨 work in progress Pubblicato da Jorit su Martedì 18 febbraio 2020

