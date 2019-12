I Love Lego: anche a Roma arriva la più grande mostra dedicata ai celebri mattoncini colorati

Gli appassionati dei Lego avranno un appuntamento importante durante le feste di Natale. Dal 24 dicembre al 19 aprile 2020, il Palazzo Bonaparte di Roma ospiterà I Love Lego, una mostra tutta dedicata ai mattoncini più famosi al mondo, tra coloratissimi diorami, creazioni artistiche e laboratori creativi aperti a tutti.

Dopo il grande successo già riscosso nelle precedenti tappe, una in corso ancora a Milano, arrivano anche nella Capitale migliaia di mattoncini a comporre città moderne e monumenti antichi, tra avventure leggendarie dei pirati, paesaggi medievali, gli splendori dell’Antica Roma, lo spazio e la suggestiva riproduzione di un paesaggio artico.

Attraverso una “caccia al personaggio” il visitatore è anche invitato a cercare personaggi celebri e meno noti nascosti all’interno delle installazioni: da Harry Potter a Dart Fener, sono diversi gli ospiti a sorpresa inseriti nelle divere installazioni che accompagnano nella visita tutti coloro che vogliono divertirsi a scovare tra i mattoncini.

E non solo, sono in mostra a Palazzo Bonaparte anche 10 tele spirate a grandi capolavori della storia dell’arte reinterpretati e trasformati in “uomini lego” dal giovane artista romano Stefano Bolcato: unendo la sua passione per i Lego e la sua arte crea forme di assemblaggio ispirate in particolare modo dal “magnetismo” dei ritratti rinascimentali.

Orari:

dal lunedì al venerdì 9.00 – 19.00

sabato e domenica 9.00 – 21.00

(la biglietteria chiude un’ora prima)

Aperture straordinarie:

martedì 24 dicembre 9.00 – 15.30

mercoledì 25 dicembre 15.30 – 21.00

giovedì 26 dicembre 9.00 – 21.00

martedì 31 dicembre 9.00 – 15.30

mercoledì 1 gennaio 15.30 – 21.00

lunedì 6 gennaio 9.00 – 21.00

domenica 12 aprile 9.00 – 21.00

lunedì 13 aprile 9.00 – 21.00

Qui tutte le informazioni sui prezzi.

