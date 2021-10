I Coldplay tornano sul palco con il tour mondiale più sostenibile di sempre: così dimezzeremo le emissioni dei nostri concerti

Dal pavimento cinetico per sfruttare l’energia dei movimenti dei fan, a un nuovo albero piantato per ogni biglietto venduto, dal divieto delle bottiglie di plastica monouso, ai coriandoli biodegradabili: il ritorno dei Coldplay sul palco sarà green.

Ogni promessa è debito. A fine del 2019 la band britannica Coldplay aveva deciso uno stop ai concerti finché non sarebbero stati più sostenibili. Ora, in occasione del lancio del loro nuovo album Music of the Spheres, annunciano un tour mondiale ecofriendly nel 2022, in cui ridurranno le loro emissioni di CO2 del 50% e non solo.

In un comunicato pubblicato sul loro sito, la band ha dichiarato che suonare dal vivo e trovare la connessione con le persone è in definitiva il motivo della loro esistenza come band, tuttavia non possono restare indifferenti all’emergenza climatica. Per questo per anni hanno pianificato questo tour. Sono entusiasti del risultato e promettono di suonare le canzoni di tutto il loro repertorio insieme.

Siamo molto consapevoli che il pianeta sta affrontando una crisi climatica. Quindi abbiamo trascorso gli ultimi due anni consultandoci con esperti ambientali per rendere questo tour il più sostenibile possibile e, altrettanto importante, per sfruttare il potenziale del tour per spingere le cose in avanti. Non faremo tutto bene, ma ci impegniamo a fare tutto il possibile e a condividere ciò che impariamo. È un lavoro in corso e siamo davvero grati per l’aiuto che abbiamo avuto finora”, si legge sul loro sito.

Il tour inizierà il 18 marzo a San José in Costa Rica per poi attraversare la Repubblica Dominicana, gli Stati Uniti, il Messico, la Germania, la Polonia, la Francia, il Belgio, l’Inghilterra, la Scozia e il Brasile. Purtroppo non sono previste date in Italia.

Piano di sostenibilità ‘Work in progress’

Nel 2019, la band ha incaricato un team di esperti di sostenibilità per studiare il loro impatto ambientale e l’impronta di carbonio nei concerti. In questo modo sono riusciti a identificare le aree chiave in cui possono evitare, ridurre e mitigare le loro emissioni di carbonio. Attraverso sustainability.coldplay.com, è possibile vedere tutti i dettagli delle loro iniziative sulla sostenibilità. Ecco alcuni dei loro impegni per il loro prossimo tour:

Ridurre le emissioni di CO2 del 50% rispetto al tour più recente della band (2016-2017).

Alimentare lo spettacolo completamente con energia rinnovabile, sfruttando l’energia solare e l’energia cinetica alimentata dai movimenti dei fan (attraverso un pavimento cinetico e delle biciclette).

Assorbire una quantità di CO2 significativamente maggiore di quella prodotta dal tour con una varietà di soluzioni basate sulla natura e sulla tecnologia, incluso piantare un albero per ogni biglietto venduto.

Attraverso un’app ufficiale del tour, incoraggiare i fan a utilizzare il trasporto meno inquinante per arrivare agli spettacoli, premiando con sconti coloro che lo faranno.

Garantire che tutto il merchandising del tour sia ottenuto in modo sostenibile, etico e plastic free.

Niente bottiglie di plastica usa e getta, in ogni data si offrirà acqua potabile gratuita e si inviterà i fan a portare le loro bottiglie riutilizzabili.

Mettere il 10% di tutti i profitti in un fondo per cause ambientali e sociali, tra cui ClientEarth, One Tree Planted e The Ocean Cleanup.

Queste sono solo alcune delle iniziative con cui i Coldplay dimostreranno quanto l’arte e gli artisti possano fare per l’ambiente, con la speranza che la loro sostenibilità possa essere presa da esempio da tutte le band in tutto il mondo. Il rock è green!

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

LEGGI anche: