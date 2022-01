Harry Potter: quando e dove rivedere tutti i film della saga

La saga di Harry Potter torna di nuovo in onda: dopo il successo ottenuto durante il lockdown, Mediaset ha deciso di riproporre l’appuntamento.

A pochi giorni dalla reunion Harry Potter, Return to Hogwarts, sarà possibile rivedere tutte le puntate del celebre film diretto da Diretto da Chris Columbus in TV e in streaming.

Leggi anche: Harry Potter: a Capodanno è andata in onda la reunion della serie che compie 20 anni

Il primo capitolo – “Harry Potter e la pietra filosofale” – è stato trasmesso ieri sera, giovedì 6 gennaio e a partire dal prossimo giovedì seguiranno gli altri appuntamenti.

I film andranno in onda quindi ogni giovedì in prima serata, per sette settimane, rispettando il sequente calendario:

13 gennaio – Harry Potter e la camera dei segreti;

20 gennaio – Harry Potter e il prigioniero di Azkaban;

27 gennaio – Harry Potter e il calice di fuoco;

3 febbraio – Harry Potter e l’Ordine della Fenice;

10 febbraio – Harry Potter e il Principe Mezzosangue;

17 febbraio – Harry Potter e i Doni della Morte parte I;

24 febbraio – Harry Potter e i Doni della Morte parte II.

I film andranno in onda su Italia 1 e contemporaneamente in streaming su Mediaset Infinity.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti di riferimento: Mediaset

Leggi anche: