L’antica e suggestiva guida giapponese che insegnava agli artisti a disegnare le onde

Se ci pensate è qualcosa di molto semplice da rappresentare, ma è anche qualcosa che rimane ben impresso nella mente. Parliamo delle onde del mare che nell’arte giapponese hanno un significato simbolico e rappresentano la forza incontrollata della natura. Ma se tutti conoscono La Grande Onda (The Wave) di Hokusai, forse non tutti sanno che nel lontano 1903, l’artista nipponico Mori Yuzan ha pubblicato Hamonshū, un’opera in tre volumi che voleva essere una guida al disegno delle onde.

L’intera opera è stata adesso digitalizzata. I tre volumi riuniscono una straordinaria selezione di disegni di onde prodotti appunto da Yuzan, artista di cui non si sa molto, a parte che era di Kyoto, lavorava nello stile Nihonga, stile artistico nel quale le opere sono realizzate secondo le convenzioni artistiche tradizionali e con l’utilizzo di tecniche e materiali della tradizione giapponese e morì nel 1917.

I suoi disegni rappresentavano appunto una sorta di guida per artisti e artigiani giapponesi che volevano adornare i loro oggetti con motivi che richiamassero le onde del mare. Parliamo di oggetti religiosi, ma anche spade, ceramiche, intagli. Come dicevamo il tema delle onde ricorre spesso nell’arte giapponese e rappresenta le forze della Natura, un impeto drammatico, potente che si intreccia ai colori raffinati e delicati.

Guardate che meraviglia:

Foto

