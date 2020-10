Global Teacher Prize 2020: per la prima volta un prof italiano nella top 10 degli insegnanti più bravi al mondo

Torna il Global Teacher Prize, il Nobel dell’insegnamento che premia i migliori docenti, e quest’anno per la prima volta nella rosa dei dieci finalisti selezionati rientra un professore italiano.

Lui è Carlo Mazzone, insegna Informatica all’Istituto Lucarelli di Benevento e grazie a lui gli studenti progettano di continuo vere e proprie start up innovative. Selezionato tra più di 12mila candidature provenienti da oltre 140 Paesi del mondo dalla giuria della Varkey Foundation, è di fatto il primo italiano che rientra nella top 10.

Cos’è il Global Teacher Prize

Si tratta di un premio di 1 milione di dollari offerto ogni anno a un insegnante “eccezionale” che sia stato in grado di dare un eccellente contributo alla professione.

Il premio serve a sottolineare l’importanza degli educatori e il fatto che, in tutto il mondo, i loro sforzi meritano di essere riconosciuti e celebrati. Di contro, con il Global Teacher Prize si tenta di riconoscere proprio l’impatto che i migliori insegnanti possono avere non solo sugli studenti ma anche sulle comunità che li circondano e sulle generazioni future.

La competizione è aperta a tutti gli insegnanti, indipendentemente dal tipo di scuola e dal Paese in cui si trovano e possono partecipare anche insegnanti che lavorano con bambini di almeno 4 anni in programmi per la prima infanzia riconosciuti dal governo, così come quelli che lavorano part-time e che impartiscono corsi online.

Chi è Carlo Mazzone

Dopo un’esperienza in diverse aziende, Mazzone è entrato ad insegnare a scuola dal 2004. Il suo lavoro su C e C++ in Italia è diventato un bestseller ed è usato anche in alcune università. Carlo Mazzone ha anche il titolo ufficiale di animatore digitale, guida la realizzazione nella sua scuola del Piano Nazionale Scuola Digitale del governo, e ha dato vita diverse piattaforme di e-learning per gestire e semplificare il lavoro dei suoi studenti.

Gli studenti di Mazzone hanno affrontato con successo le competizioni Junior Achievement per la formazione aziendale, vincendo la fase regionale in Campania e il concorso nazionale italiano del 2019. La sua classe ha così rappresentato l’Italia al concorso internazionale di Lilla, classificandosi seconda. Infine, i suoi ragazzi hanno vinto anche il concorso I giovani e le scienze a Milano, sponsorizzato dall’Unione Europea.

