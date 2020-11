“Arriveduar” Gigi Proietti, 80 anni indimenticabili di te! Un altro pezzo “de’ core” che vola via…

Addio a Gigi Proietti. L’attore romano, geniale e istrionico, è stato colpito da problemi cardiaci, mentre era ricoverato da giorni in una clinica per accertamenti. Le sue condizioni erano apparse gravi fin da ieri e oggi l’arrivo della triste dipartita, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni.

Una carriera lunga oltre 50 anni, divisa tra cinema e teatro. Non solo attore, ma anche comico, cabarettista, doppiatore, conduttore.

‘Nelle prime ore del mattino – spiega la famiglia – è venuta a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie’.

Da Mandrake al Maresciallo Rocca, riassumere la sua lunga e variegata carriera in poche righe sarebbe riduttivo.

Così, vogliamo ricordarlo con il testo della canzone “La Vita E’ ‘N’Osteria”, di Alvaro Amici, tratto dall’album Gigi Proietti

Vecchio nun piagne che er pane ce l’hai

C’hai la pensione e du’ sordi da parte

Li fiji ormai ce l’hai sistemati

Si nu’ li vedi è che c’hanno da fa’

Viè qua, bevemo, stavorta offro io

Vojo fa’ ‘n brindisi all’anni che c’hai

Tiello sempre in arto più in arto ‘sto bicchiere

A la salute e nun ce pensà

E la vita è ‘n’osteria

Si ce pensi è ‘na bottega

Poi se chiude e così sia

E la vita è come er vino

Più lo bevi e più te frega

T’ambriachi è na poesia

Ma che te piagni possibile mai

Nun te dai pace che devi sta’ solo

Poi nun è vero, noi semo già in due

E se po’ esse tant’artri de più

Lo vedi er sole che graffia li vetri

Un regazzino se mette a cantà

Vecchio nun piagne sinnò nu’lo vedi

è un giorno bono pe’ ricomincia

E la vita è ‘n’osteria

Si ce pensi è ‘na bottega

Poi se chiude e così sia

E la vita è come er vino

Più lo bevi e più te frega

T’ambriachi è ‘na poesia