La Galleria degli Uffizi eletto il miglior museo del mondo dalla prestigiosa rivista inglese Time Out

La Galleria degli Uffizi di Firenze non è soltanto uno dei musei più visitati in Italia, ma è stato appena incoronato il miglior museo del mondo. L’importante riconoscimento è stato assegnato dalla nota rivista inglese Time Out, che ha da poco pubblicato la top 20.

Ebbene sì, gli Uffizi ha sbaragliato altri celebri musei come il Louvre e il Museo di Arte Moderna di New York (MoMA), che si piazzano rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica.

Ci sono così tante abbaglianti opere classiche agli Uffizi che alcuni visitatori sono stati portati in ospedale a causa della sensazione travolgente (Firenze è la culla della sindrome di Stendhal, dopotutto). – scrive la giornalista Sophie Dickinson nell’articolo in cui vengono elencati i musei – Non importa se hai già visto mille volte la “Nascita di Venere” di Botticelli, niente ti prepara all’impatto con il capolavoro reale. E ci sono molti altri spettacolari dipinti rinascimentali da ammirare, come la “Medusa” di Caravaggio e “Giuditta che uccide Oloferne” di Artemisia Gentileschi.

E chi ha visitato la Galleria degli Uffizi potrà confermare. È un luogo che trasuda arte, cultura e storia in ogni angolo ed è davvero impossibile resistere al fascino di migliaia di dipinti e sculture, che meritano di essere ammirate almeno una volta nella vita.

Appena tre mesi fa, la Galleria – grazie al suo progetto “Uffizi diffusi” era stata inserita nella classifica “The World’s 100 Greatest Places of 2021”, stilata dalla prestigiosa rivista americana Time Magazine.

La top 20 dei musei migliori del mondo (secondo Time Out)

Ecco tutti i musei “premiati” dalla rivista inglese:

Galleria degli Uffizi (Firenze) Museo del Louvre (Parigi) MoMA (New York) National museum of Modern and Contemporary art (Seoul) National museum of African American history and culture (Washington DC) Museo dell’Acropoli (Atene) Museo dei guerrieri e dei cavalli di terracotta (Xìan, Cina) Hermitage (San Pietroburgo) Rijksmuseum (Amsterdam) Tate Modern (Londra) Prado (Madrid) Museo Nacional de Antropologia (Città del Messico) Museo ebraico (Berlino) Getty Center (Los Angeles) MALBA (Buenos Aires) Museo dell’Apartheid (Johannesburg) Museo de Arte de Porto Rico (San Juan) Instituto Inhotim (Brumadinho) Galleria Nazionale di Victoria (Melbourne) La Louisiana (Copenaghen)

