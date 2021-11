Frida Kahlo sbarca al cinema! In arrivo un docufilm imperdibile sulla turbolenta vita della pittrice messicana

Chi era Frida Kahlo? Tutti conosciamo ormai il suo volto e le sue opere più celebri, ma chi era davvero? A svelarcelo è un film documentario che propone un viaggio alla scoperta della straordinaria e turbolenta vita della pittrice messicana, divenuta un’icona a livello mondiale. Il docu-film sarà nelle sale cinematografiche soltanto per tre giorni: il 22, 23 e 24 novembre. “Frida Kahlo” è il primo appuntamento al cinema della nuova collana ART ICONS di Adler Entertainment, una serie di film-documentari su alcune delle figure più importanti del mondo dell’arte.

A dirigere il docufilm la regista e scrittrice Ali Ray, che è riuscita a scavare nell’esistenza di Frida più di quanto qualsiasi film abbia mai fatto finora. Il lungometraggio, infatti, è frutto della collaborazione con esperti che conoscevano personalmente l’artista messicana e con persone che hanno studiato e curato il suo lavoro. L’opera propone una serie di interviste e offre un accesso privilegiato e intimo alle sue opere e ai luoghi in cui ha vissuto, mettendo in evidenza la fonte della sua febbrile creatività, la sua resilienza e la sua incrollabile passione.

Dirigere questo film ha cambiato totalmente la mia visione di Frida Kahlo come artista – spiega la regista – Prima non le avevo prestato molta attenzione, sentendomi un po’ scoraggiata dall’onnipresenza della sua immagine come icona sulle copertine di cuscini e magliette. Ora, avendo studiato le sue opere più da vicino e comprendendo il loro contesto di tempo e luogo, ne sono completamente affascinata. Avere accesso alle sue lettere personali è stata una parte fondamentale della realizzazione del film e nella mia comprensione del suo lavoro. Mi ha permesso di vedere come la fragilità e le insicurezze rivelate nelle sue lettere siano state elaborate attraverso l’atto della pittura. Le sue tele meticolosamente dipinte erano il suo modo di interpretare il mondo, la sua politica, le sue passioni ed emozioni, trasformandole in immagini di forza, sfida e comprensione.