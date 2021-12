Devi fare gli auguri di Natale e non sai cosa scrivere? Ti aiutiamo noi con le frasi più belle

Natale è arrivato ed è tempo di fare gli auguri da accompagnare ad un dono meraviglioso o anche solo un pacco di cioccolatini confezionato con cura porteranno con loro una dolcezza infinita se ci si mette anche qualcosa di personale. Sfoderate, allora, quella vecchia penna che non utilizzate più, comprate qualche cartoncino colorato e create con le vostre mani un biglietto unico e originale.

Idee su cosa scrivere? Abbiamo scovato per voi le più belle frasi di Natale per fare gli auguri agli adulti e ai bambini. Ecco alcuni spunti:

Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti prendete quelli che volete, prendeteli tutti quanti.

Gianni Rodari

Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento.

Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono.

L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne

sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi .

Charles Dickens

Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo.

Antoine de Saint-Exupèry, Il piccolo principe

Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano;

ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare un altro;

ogni volta che volgi la schiena ai principi per dare spazio alle persone;

ogni volta che speri con quelli che soffrono; ogni volta che conosci

con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. Natale ogni volta

che permetti al Signore di amare gli altri attraverso te…

Madre Teresa di Calcutta

Il Natale è una sera di dicembre,

il silenzio che dilaga per le strade,

una fiamma custodita tra le nostre mani,

un fiume solitario che torna alla sua sorgente.

la gioia di donare qualcosa e la gioia di ricevere.

Fabrizio Caramagna

Gesù Bambino sia la stella

che ti guida lungo il deserto della vita presente

Padre Pio

Natale altro non è che quest’immenso

silenzio che dilaga per le strade,

dove platani ciechi

ridono con la neve

Maria Luisa Spaziani

Disponiamoci al Natale con animo indulgente, affettuoso. I nostri denti, che troppo spesso stridono di rabbia, abbiano pace almeno in questi giorni.

Fruttero e Lucentini

L’umanità è una grande e immensa famiglia …

Troviamo la dimostrazione di ciò da quello che ci sentiamo nei nostri cuori a Natale

Papa Giovanni XXIII

Per fare un albero di Natale ci vogliono tre cose: gli ornamenti, l’albero e la fede nel futuro.

Proverbio armeno

E per i più piccini:

Babbo Natale viene di notte

viene in silenzio a mezzanotte.

Dormono tutti i bimbi buoni

e nei lettini sognano i doni.

Babbo Natale vien fra la neve,

porta i suoi doni là dove deve.

Non sbaglia certo: conosce i nomi

di tutti quanti i bimbi buoni.

Filastrocca di Natale,

la neve è bianca come il sale,

la neve è fredda, la notte è nera

ma per i bimbi è primavera:

soltanto per loro, ai piedi del letto

è fiorito un alberetto.

Che strani fiori, che frutti buoni

oggi sull’albero dei doni:

bambole d’oro, treni di latta,

orsi dal pelo come d’ovatta,

e in cima, proprio sul ramo più alto,

un cavallo che spicca il salto.

Quasi lo tocco…

Gianni Rodari

Babbo Natale con le renne se ne va felice felice per la città; come vede un bel camino, in un batter d’occhio ci va vicino: è felice di donare una cosa molto speciale. Questa cosa tu avrai, se il pacchetto aprirai. Tanti auguri!

È venuto un angioletto e mi ha dato un biglietto. A carattere cubitale c’era scritto… Buon Natale!

Stella, stellina, Natale si avvicina. La fiamma traballa e la mucca è nella stalla; la mucca e il vitello, la pecora e l’agnello; la chioccia coi pulcini, la gatta coi gattini; la capra ha il suo capretto, la mamma ha il suo bimbetto, ognuno ha la sua mamma e tutti fan la nanna. Tanti tanti auguri!

