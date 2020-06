Francesco Guccini compie 80 anni: la festa di compleanno è online

Il 14 giugno Francesco Guccini compirà 80 anni e, nonostante la sua nota allergia alle celebrazioni, ha deciso non solo di festeggiare con tutti noi questa importante ricorrenza, ma di farlo anche con una settimana di anticipo.

Il cantautore e scrittore ha infatti organizzato un incontro virtuale per oggi pomeriggio, al quale parteciperà in diretta da Pavana insieme a numerosi ospiti e amici a distanza, tra cui Luciano Ligabue.

L’evento sarà un’occasione per augurare un buon compleanno a Guccini e per parlare in anteprima della versione aggiornata di “Non so che viso avesse”, opera che lo stesso autore ama definire come la sua non autobiografia e che prende il titolo da un verso dei brani più conosciuti di Guccini, “La Locomotiva“.

Il volume, edito da Giunti nel 2010, racconta Guccini attraverso i luoghi, le persone, le osterie e gli aneddoti che hanno accompagnato la vita e la carriera dell’artista tra Modena e Bologna e di recente è stato ampliato con le pagine di “Vita e opere di Francesco”, scritte dal poeta modenese Alberto Bertoni, che parteciperà all’incontro online.

L’appuntamento con Guccini e con gli invitati alla festa online è oggi, 7 giugno, alle ore 18 sulla pagina Facebook Città di Modena.

💜💜💜 Il 7 giugno alle 18 sui social del Comune (Città di Modena) e sui nostri canali BPER Forum Monzani (Facebook e…

Fonte di riferimento: Città di Modena/Francesco Guccini