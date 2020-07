Franca Valeri compie 100 anni, auguri all’attrice che ha saputo raccontare con ironia e intelligenza la nostra società

Franca Valeri, attrice particolarmente apprezzata per l’intelligenza e l’ironia che l’hanno caratterizzata nei tanti ruoli che ha interpretato alla radio, al cinema e in tv, raggiunge oggi un traguardo importante: 100 anni!

Franca Maria Norsa (questo il vero nome di Franca Valeri) è nata a Milano il 31 luglio 1920 ed è una delle protagoniste indiscusse del panorama artistico del nostro paese. Di origini ebraiche, la sua infanzia non fu semplice dato che, all’epoca delle leggi razziali, i fascisti perseguitarono la sua famiglia e il padre e il fratello furono costretti a scappare in Svizzera mentre lei e sua madre restarono a Milano grazie ad un conoscente che le nascose sotto falsa identità.

Come attrice ha debuttato già nel primo dopoguerra quando, in radio, intratteneva gli spettatori con la sua “Signorina snob,” personaggio che aveva lei stessa ideato, e successivamente nell’indimenticabile ruolo della Sora Cecioni. Le sue caricature, sempre estremamente raffinate e intelligenti, divennero in breve tempo delle vere e proprie icone.

Nel 1950 dalla radio passa al cinema quando in “Luci del varietà” (di Fellini e Lattuada), si trova a recitare accanto a Sophia Loren. Da lì la sua carriera prede il lancio e negli anni successivi la vediamo spesso a fianco di Alberto Soldi e Nino Manfredi.

A partire dagli anni ’60 la troviamo spesso in tv protagonista di trasmissioni importanti come Le divine (1959), Studio Uno (1966) , Sabato sera (1967) e Le donne balorde (1970).

Ma è il teatro il grande amore e forse il segreto della grande longevità di Franca Valeri che ha sempre dichiarato:

”Ogni volta che mi illudo d’incontrare quel signore che ritengo sia il teatro, mi rendo conto di vivere la più bella illusione della mia vita”

Negli anni ‘70 si allontana da cinema e tv per dedicarsi proprio al teatro ma poi, più recentemente, la troviamo di nuovo in sit-com come “Norma e Felice” con Gino Bramieri (1995) e “Linda e il brigadiere” con Nino Manfredi. La sua ultima apparizione in teatro è stata nel 2015 in “Il cambio dei cavalli”, poi il Parkinson, da cui purtroppo è affetta, l’ha costretta a fermarsi.

Già da ieri sera la televisione ha deciso di omaggiare l’attrice con una programmazione speciale a lei dedicata che andrà avanti anche oggi (potete leggere i dettagli qui).

Tanti personaggi noti, enti ed istituzioni ci hanno tenuto a fare gli auguri a Franca Valeri anche tramite social. Tra questi la Fondazione Inda che organizza gli spettacoli al Teatro Greco di Siracusa dove ha debuttato La vedova Socrate, una delle commedie più divertenti e conosciute della Valeri che questa volta vanta la regia della figlia, Stefania Bonfadelli, e la partecipazione di Lella Costa. Oggi 31 luglio andrà in scena nel chiostro del Piccolo Teatro di Milano per poi proseguire in una lunga tournée.

Il nostro omaggio a Franca Valeri, icona italiana del teatro, dello spettacolo e della cultura che il 31 luglio compirà 100 anni.

Questa sera al Teatro Greco di Siracusa la sua Vedova Socrate con Lella Costa.

Alle 20,30: anche in diretta streaming => https://t.co/459e65yxyW pic.twitter.com/81QNX4CjNO — Fondazione Inda (@Fondazione_Inda) July 25, 2020

Non resta che fare gli auguri a questa grande donna e attrice, sperando che la sua saggezza e ironia rimangano ancora a lungo a farci compagnia.

Fonti: Ansa / La Repubblica