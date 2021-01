Questo fotografo gioca con i tramonti per raccontare bellissime storie

I tramonti, si sa, sono da sempre fonte di ispirazione per gli artisti ma questo fotografo indiano li batte tutti, interpretandoli in modo decisamente originale. 20enne autodidatta, Krutik Thakur fotografa tramonti per raccontare storie mettendo in posa amici o conoscenti, che sembrano giocare con il sole.

La più famosa delle sue foto è quella del calcio di rigore, condivisa decine di migliaia di volte sui social.

Ma ce ne sono molte altre sul suo profilo Instagram, altrettanto belle e significative. Oggi Thakur si augura di vendere le sue stampe per viaggiare e migliorare la sua tecnica fotografica. Di certo ha tutte le qualità per riuscirci!

