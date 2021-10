Il bellissimo paesaggio cinese visto da un drone nelle spettacolari immagini di questo fotografo

Non la si era mai vista prima d’ora una Cina così! Merito del fotografo di viaggi Florian Delalee che ne ha immortalato i variegati paesaggi da una prospettiva decisamente insolita. Dando vita al progetto “The Beauty of China from the Air”. Una serie di fotografie che ritraggono la Cina dall’alto grazie all’utilizzo di un drone, fedele compagno di avventure del fotografo.

Florian, che vive in Cina dal 2010, ha trascorso l’ultimo decennio attraversando l’Asia, spingendosi in luoghi semi-sconosciuti immersi nella natura incontaminata.

È davvero spettacolare ammirare le formazioni rocciose del Gansu Canyon, le distese sabbiose del deserto e tante altre meraviglie naturali da questa prospettiva, che lascia ancor più senza fiato.

Ecco alcune delle fotografie più belle scattate da Florian nel corso del suo lungo viaggio in Cina.

FONTE: Florian Delalee

