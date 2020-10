La meravigliosa foto dell’Etna che ha vinto il più prestigioso premio di fotografia del mondo

La lava che scorre da una grande apertura sul lato dell’Etna, un enorme tunnel rosso incandescente. Per assistere alla scena, Luciano Gaudenzio ha scalato la parete nord per diverse ore. Ma alla fine, il momento giusto è arrivato: ha immortalato lo scatto perfetto e si è aggiudicato il titolo di “Wildlife photographer of the year” da National Geographic. Si tratta del più ambito riconoscimento a livello mondiale.

Tutta la maestosità dell’Etna, il flusso caldo contro la nebbia gassosa blu e un occhio attento e curioso. Gli elementi ci sono tutti e Luciano Gaudenzio, fotografo friulano con questa immagine, si è proprio meritato il titolo di fotografo dell’anno.

“Alle volte un’immagine è come un iceberg, per quanto sia straordinaria rivela solo una piccolissima parte del suo insieme”, commenta Gaudenzio che sta sviluppando questo progetto da quasi sei anni. “La foto è così rappresentativa e iconica, perché ferma un momento unico e speciale che la natura ha voluto regalarmi, un riconoscimento per i lunghi anni di sforzi e sacrifici, gioie e delusioni alla ri-scoperta delle straordinarie montagne italiane”.

L’Etna è il vulcano più attivo d’Europa, erutta ininterrottamente da quasi 30 anni. Fenomeni come colate laviche e fontane laviche sono comuni, con pennacchi di cenere meno frequenti.

“Un immenso grazie alla mia famiglia che da sempre supporta il mio lavoro, a tutti gli amici che apprezzano la mia fotografia”, dice Gaudenzio.

Da sempre appassionato di natura, il fotografo friulano ama ogni singolo aspetto del mondo naturale, dai grandi spazi dei paesaggi aperti ai più piccoli particolari e dettagli.

“Mi piace studiare una specie animale, imparare a conoscere come si muove, osservarla e, solo alla fine, con il massimo rispetto e cautela, cercare di fotografarla, riprendendola, se possibile, nell’ambiente in cui vive”.

