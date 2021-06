Gosth forest: l’inquietante ‘foresta fantasma’ nel centro di New York che mostra gli effetti devastanti della crisi climatica

Nel bel mezzo di New York, a Madison Square Park, nel mese di maggio è spuntata una foresta fantasma davvero impressionante. Ma in questo caso non c’entra Madre Natura, si tratta di un’opera d’arte, Ghost Forest, dell’architetta e designer paesaggista Maya Lin Ting.

Installazione nata per sensibilizzare le persone sulle conseguenze terribili del cambiamento climatico. I 49 alberi protagonisti sono cedri-fantasma, completamente spogli, alti fino a 20 metri, scheletrici e impressionanti.

Alberi morti o morenti, provenienti dall’Atlantico, e per la precisione da Pine Barrens, New Jersey. Una foresta di conifere posizionata sulla costa, compromessa in parte da pratiche di disboscamento e dalle minacce dei cambiamenti climatici.

Il titolo “Ghost Forest” non è stato scelto a caso. Si tratta di un fenomeno reale che colpisce ampi tratti di foreste, compromesse dalle infiltrazioni di acqua salata nel terreno dovute all’innalzamento dei mari (soprattutto nelle regioni costiere), da spostamenti tettonici o da eventi climatici estremi.

Oltre agli alberi-fantasma, i canti di uccelli e i versi di animali in via di estinzione o estinti fanno da “colonna sonora” all’installazione, insieme ai loro nomi pronunciati nelle lingue dei popoli indigeni che qui vivevano prima dei coloni.

Un’opera d’arte che dovrebbe farci riflettere!

FONTE: Madison Square Park

