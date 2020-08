Fontana di Trevi: denunciata e multata la coppia che ha tentato di incidere il proprio nome

Due turisti in visita a Roma hanno tentato di incidere il proprio nome sulla Fontana di Trevi quando, per fortuna, sono stati notati da una pattuglia di polizia locale, come riporta RomaToday.

Gli agenti, avvicinandosi, li hanno visti incidere i propri nomi su uno dei basamenti della scalinata situata di fronte alla fontana, con una moneta da 2 centesimi.

La coppia è stata portata agli uffici del Comando di via della Greca per accertamenti e alla fine è stata denunciata per danneggiamento del patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale. Non solo, gli agenti hanno emanato ordine di allontanamento e li hanno multati con una sanzione di 450 euro.

FONTE: RomaToday

