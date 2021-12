I migliori film di Natale da vedere in TV e in streaming

Feste di Natale sinonimo di scorpacciata (anche) di film mielosi e grandi classici! A casa coi bimbi da scuola è facile accendere la tv più spesso e trascorrere pomeriggi o serate di relax a guardare i cartoni animati più belli tutti insieme. Ma cosa c’è in programma per queste festività?

Dalla Rai ai palinsesti dei più noti canali del digitale terrestre e di piattaforme come Sky, Netflix e Amazone Prime, è sul calendario una programmazione per i più piccoli davvero da non perdere.

I classici Disney

Come ogni anno la Disney la fa da padrona. Quest’anno si potranno vedere sui canali Rai dai cartoni animati più classici, come:

Ecco tutti i cartoni e film Disney in programma su Rai 1 e Rai 2 dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022:

giovedì 23 dicembre: Alla ricerca di Nemo – Rai 2

domenica 26 dicembre: Maleficent Signora del male – Rai 1

lunedì 27 dicembre: Cenerentola – Rai 1

giovedì 30 dicembre: La bella e la bestia – Rai 1

venerdì 31 dicembre: Gli Aristogatti – Rai 2

mercoledì 5 gennaio 2022: Il ritorno di Mary Poppins – Rai 1

giovedì 6 gennaio 2022: Alla ricerca di Dory – Rai 2

I film di Natale su Disney+

Non solo in TV, ma anche in streaming la programmazione di film Disney natalizi vi aspetta. Sulla piattaforma Disney+ c’è l’iconico Canto di Natale di Topolino, già disponibile, Un Natale per Paperino, disponibile dal 10 dicembre, Topolino e Minni Il Desiderio di Natale e Natale…di nuovo? dal 24 dicembre 2021. Non perdete, inoltre, il grande classico Mamma ho perso l’aereo.

Disponibile su Disney+ sono anche A Christmas Carol, l’adattamento cinematografico de Il Canto di Natale di Charles Dickens, e Miracolo nella 34esima strada.

I migliori film di Natale al cinema e in streaming

al cinema e in streaming c’è LoveHard , commedia romantica disponibile su Netflix e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

, commedia romantica disponibile su e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) passato per le sale a novembre, l’ultimo film di Gigi Proietti Io sono Babbo Natale è da poco sbarcato su Amazon Prime e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

è da poco sbarcato su e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick Ancora su Prime e su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, il romantico Christmas Under the Stars, un uomo e una donna si incrociano in un vivaio di alberi di Natale e rimangono fulminati dall’incontro

un uomo e una donna si incrociano in un vivaio di alberi di Natale e rimangono fulminati dall’incontro su Netflix e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick Un bambino chiamato Natale , in cui un ragazzino parte per il profondo Nord alla ricerca del padre, trovandosi a vivere una fantastica avventura

, in cui un ragazzino parte per il profondo Nord alla ricerca del padre, trovandosi a vivere una fantastica avventura immancabile Il Grinch, disponibile su Netflix e su Amazon Prime Video, tratto dal romanzo per bambini del Dr. Seuss e vincitore di un Oscar per il miglio trucco, il protagonista è interpretato da Jim Carey

è disponibile su Netflix anche Polar Express: nel giorno della vigilia di Natale, un ragazzino decide di intraprendere un viaggio su un treno magico, diretto al Polo Nord, alla ricerca di Babbo Natale

ancora su Netflix, La banda dei Babbi Natale, la commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo disponibile su Netflix: i tre inseparabili amici hanno formato una squadra di bocce, i The Charlatan

